Le Relais pour la Vie Arlon lance son Challenge 48 h - Luxembourg Matin - 01/09/2021 Un an après sa première édition pleine de succès, le Challenge 48h organisé par le comité du Relais pour la Vie d’Arlon revient. Le but est de mobiliser un maximum de motivés, sportifs et moins sportifs. La récolte de fonds sera reversée à la Fondation contre le Cancer. L’événement aura lieu du 4 septembre à minuit jusqu’au 5 septembre 23h59 et est ouvert à tous. En équipe de 1 à 10 personnes Seul, en famille, entre amis ou entre collègues, créez votre équipe de 1 à 10 personnes. Relevez le défi de réaliser la plus longue distance possible en 48 heures. Afin de satisfaire les affinités sportives de chacun, il est permis cette année de vous lancez dans ce challenge de trois manières différentes : à pied, en vélo, ou à la nage. Grâce à l’utilisation de l’application gratuite Strava®, vous pouvez accumuler des kilomètres pour votre équipe de n’importe où et n’importe quand pendant la durée de l’évènement. Maxime Delmee est le président du Comité Relais pour la Vie à Arlon. Il était l’invité de Luxembourg matin ce mercredi.