Le relais des Chevaux Ardennais : un défi Viva for Life aux saveurs d'antan...

Il y a de tout dans les défis Viva for Life. Chacun rejoint l’aventure en emportant avec lui ses spécificités et ses passions… C’est le cas de l’Equipe des Ardennais Belges, qui parcourra 160km avec des chevaux de trait pour rejoindre Nivelles depuis Libramont.

Passionnés d’attelage et soucieux d’apporter leur soutien aux enfants vivant dans la précarité, les Ardennais Belges vont affronter le froid et les intempéries pour réaliser, de nuit, un parcours de quelques 160km à travers la Wallonie. Se relayant tous les 10km pour changer d’attelage, comme on le faisait autrefois, ils traverseront villes et villages pour récolter des fonds au profit de Viva for Life.

Le public est invité à encourager les meneurs lors de leur départ à Libramont, le 21 décembre à 20h.