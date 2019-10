Le record du monde de la plus grande tartiflette pour Viva for Life

L’aérodrome civil de Saint-Hubert va accueillir, ce dimanche 20 octobre, un événement de taille : « L’Ode à la Tartiflette ». Au programme : le record du monde de la plus grande tartiflette, des concerts (dont Thierry Luthers chante Johnny), des brasseries locales, des jeux en bois, des animations pour les petits, des baptêmes de l’air, et plein d’autres choses… Le tout au profit de Viva For Life.

Marc Lecomte, l’instigateur du projet, nous explique :

"Tout commence déjà, à l’époque, par un défi : il y a un peu plus de 20 ans, dans le cadre de la Foire Agricole de Libramont, nous souhaitions valoriser nos produits en les transformant. Nous avons alors l’idée de faire de la tartiflette sur l’espace d'" Ardenne Joyeuse ". Le challenge est de taille car réaliser un produit " d’hiver " au mois de juillet est un sacré pari ! Mais cela fonctionne et d’années en années, nous avons de plus en plus de succès.

Un jour, il y a quatre ans, j’effectue une recherche afin d’améliorer notre recette. Que vois-je dans un article du journal " Le Parisien " ? " Le record du monde de la plus grande tartiflette a été battu ! ". De là m’est venue l’idée de battre ce record mais pour une noble cause. Le projet fut longuement débattu avec Steph, Pierre, Christian, Mie, et Maryline lors de nos balades nocturnes du 31 décembre. Le concept prend forme peu à peu mais il nous faut un partenaire. Et c’est lors d’une rencontre avec Philippe Herman le 15 décembre 2018 que nous en parlons. Il me soumet l’idée de prendre contact avec Pierre, notre bourgmestre. En trois minutes, Pierre prend la décision de nous suivre dans notre projet. Fin janvier 2019, nous créons le groupe des Tartifleurs. Marc, Bruno, Laurence, Dominique, Esther, Édith,… viennent nous rejoindre et bientôt l’ensemble du Collège échevinal de notre commune. Au rythme d’une réunion par mois, nous structurons notre journée festive, introduisons le dossier de demande auprès de Vivacité et obtenons l’accréditation de la RTBF. Les responsables des associations se joignent à nous et chacun apporte sa pierre à l’édifice. Après quelques tergiversations par rapport au lieu de réalisation de l’événement, nous y voilà ! Nous allons pouvoir enfin en découdre…

Le projet, le concept :

Tout d’abord, pourquoi avoir choisi Viva For Life ?

Notre groupe est constitué de familles dans lesquelles les enfants ont une place importante. Nous sommes conscients que tous les enfants n’ont pas cette chance et que leur départ dans la vie est parfois très difficile. Nous avons donc voulu soutenir cette cause.



La Tartiflette : une équipe de cinquante personnes (dont plus de la moitié est aguerrie à la cuisson de ce mets savoureux) vont réaliser notre objectif, celui de cuire 3000 portions de tartiflette, soit environ 1800 kg de produit. Nous allons effectuer la confection de la tartiflette dans 10 poêles et notre ami le ferronnier du village est en train de réaliser deux poêles plus grandes qui permettront la précuisson.

Les concerts : Nous avons décidé de faire appel aux groupes musicaux locaux. Spontanément, trois groupes ont été touchés par cette noble cause et sont venus nous rejoindre : Pop Manalou (de Sainte-Ode), The Straps et Monsieur Wilson. Ensuite, nous avons complété notre affiche avec " Thierry chante Johnny ", le groupe de Thierry Luthers et ses musiciens. Les concerts débuteront à 13 heures 30.

Les jeux de la Jonquille d’Eric Dubru : les jeux en bois seront installés durant toute la journée pour permettre aux petits et aux grands de découvrir ou redécouvrir des jeux d’autrefois.

Le CRAB : une association bien connue et dynamique de notre commune proposera des grimages et autres activités pour les enfants.

L’Aérodrome organisera des baptêmes de l’air à un prix démocratique. Si le temps le permet, les visiteurs locaux pourront peut-être prendre une photo de leur maison lors d’un passage en planeur, petit avion… Si les conditions ne sont pas bonnes, ils pourront réserver leur vol et le réaliser à un moment plus propice.

Avec une bonne tartiflette, il faut… un bon verre ! Et bien, à Sainte–Ode, il y a de la bière. En effet, cinq brasseries y ont un ancrage : la BR, la Cuvée de la Jonquille, la Vatch’Hot, la Corne du Bois des Pendus et la Chatte. Il y a de quoi faire ! Bien sûr, nous servirons aussi du vin, des softs, du café et d’autres petites sucreries.

La localisation : idéale et facile d’accès ! L’aérodrome est en bordure de la route N89 reliant La Roche-en-Ardenne à Sedan. C’est donc un axe facile tant par la N4 que par l’E411. Nous disposons d’un parking pouvant accueillir 2000 véhicules. Attention ! Il sera interdit de stationner en bordure de forêt à proximité du site et cela, pour permettre la circulation des services de secours.

Nos partenaires : Nous sommes très heureux de pouvoir affirmer que comme pour les bénévoles, nous avons connu un élan de générosité important et inattendu. Nous avons un grand nombre de partenaires qui nous soutiennent dans la réalisation de notre action (tant les commerçants de Sainte-Ode que ceux des communes limitrophes). Ils vont nous permettre de réaliser une gigantesque tombola avec des lots d’une grande qualité. Vous pouvez retrouver les coordonnées de nos sponsors sur notre site.

Un événement durable : Nous avons choisi de limiter au maximum nos déchets. Il n’y aura que des gobelets réutilisables que nous allons devoir cautionner et, grâce au soutien de notre partenaire MJ Pack, nous n’utiliserons que des raviers, fourchettes, serviettes,…. compostables. Nous n’aurons ainsi que peu de déchets résiduels.

Notre approche des prix sur l’événement : Nous souhaitons qu’il soit accessible au plus grand nombre.

Le prix du pass journée en prévente est de 12 euros pour les adultes et de 8 euros pour les enfants. Il comprend l’accès à toutes les activités et à une portion de tartiflette. Les boissons seront au prix de 1,50 euros pour les softs et les boissons simples et de 3,00 euros pour les bières spéciales, le vin, etc. Attention ! Le jour de l’événement, les prix seront de 15 euros et de 10 euros. Les préventes sont disponibles à l’Administration communale de Sainte-Ode et via notre site : www.latartiflette.be.



Le plus célèbre des Sainte-Odois nous rejoint :

Thomas Meunier, notre Diable rouge, nous offre son maillot dédicacé et, afin qu’il soit accessible à tous, nous avons décidé de le mettre comme lot de choix dans la Tombola. Et d’autres le rejoignent comme la " Red Flame " de Vaux-sur-Sure Aline Zeller, le Standarman Renaud Emond et le Virtonais Guillaume François.

Programme des groupes :

Analfa-Sound (DJ) : toute la journée

The Straps à partir de 13h30

Monsieur Wilson à partir de 15h30

Thierry chante Johnny de 18h à 19h30

Pop Manalou durée : 1h prestation de 20h à 21h

Analfa-Sound qui terminera la journée… s’il reste des irréductibles gaulois (ou autres !) !!!

Le groupe des Tartifleurs et les deux cents bénévoles sont ravis de constater que l’Ode à la Tartiflette connaît un engouement extraordinaire. Venez tous nous rejoindre pour cette agréable journée, et si la météo ne nous était pas favorable, nous disposons de hangars et de chapiteaux permettant d’abriter plus de 3000 personnes. Un projet fédérateur, solidaire, mobilisateur, divertissant, ambitieux.



Un Sourire pour l’Avenir… Venez donc sourire avec nous ! "