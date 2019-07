Le rallye touristique de Bertogne pour bien fêter le 21 juillet

L'occasion de partir à la découverte des « Légendes au fil de l’Ourthe » et de ses affluents.

Nos forêts et nos campagnes sont peuplées d’êtres fantastiques, parfois inquiétants. Dans tous les villages, subsistent de nombreuses légendes fantastiques qui apportent aux populations les réponses aux questions qu’elles pouvaient se poser. Plongeons dans cette région si mystérieuse que dans chaque vallée on risque de rencontrer une fée,des nutons, et même le diable!

Un circuit de découvertes hors du commun à partir de 13h30! Un jeu de questions animera cet après-midi de détente.

La participation est de 20€ par voiture.

Vous aurez le loisir de réserver le repas du soir au prix préférentiel de 13€ par personne.

Mais, il va se passer bien d'autres choses à Bertogne ce dimanche 21 juillet :

La journée débutera à 11h00 avec une promenade. Vers 13h30 ce sera donc le début du rallye touristique. Vers 15h30, un marché du terroir avec des jeux pour les enfants et animations foraines ravira petits et grands. Ensuite, les Melting Pot’s vous proposeront d’assister à leur concert avant de profiter du feu d’artifice tant attendu vers 22h15. L’occasion donc de passer une journée agréable dans la commune que cela soit entre amis ou en famille. Bar et petite restauration prévue sur place. Les festivités se dérouleront sur la Place du Commerce à Bertogne.

Une organisation du Syndicat d'Initiative de Bertogne et du club des jeunes "Les Balouches".

www.bertogne-tourisme.be