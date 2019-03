"Le Printemps Grandeur Nature" en province de Luxembourg

Cette année, les règles du jeu ont changé ! Et oui, l'équipe du "Printemps Grandeur Nature" revient cette saison avec un programme tout chaud, tout neuf pour vous faire voyager en télé, radio et sur les réseaux sociaux tous les samedis du printemps !

Vous connaissez tous l’émission "Printemps Grandeur Nature". Autrefois, cet événement organisé en Wallonie, alliait action citoyenne, rencontres, concerts, enregistrements radio et tournages tv. Cette année, Adrien Joveneau et toute son équipe ont décidé de vous faire voyager au plus profond de notre terre wallonne, à la rencontre de personnes, d’initiatives citoyennes et de projets locaux !

Cette saison, les 5 émissions se dérouleront aux 5 coins de la Wallonie, ou plutôt dans les 5 Provinces du territoire wallon. Le principe est simple, chaque semaine, Adrien Joveneau animera ces émissions en compagnie de personnes inspirantes, passionnées et passionnantes qui vous donneront l’envie d'encore mieux aimer notre Nature wallonne...Ils vous feront partager leur quotidien et leurs coups de cœur...



Une évolution importante pour cette 13ème édition tant en radio qu’en télévision. Par le bais de reportages et de plateaux de rencontres, Adrien Joveneau vouys convie à découvrir et mieux comprendre la nature wallonne dans ses aspects écologiques, touristiques et agricoles. Ces 5 émissions apporteront le plaisir de renouer avec Dame Nature et de la respecter davantage.

Ce samedi 30 mars, vous entendrez* et/ou verrez* Adrien Joveneau et son équipe dans notre belle et verte province :



Le Parcours Servais en Attelage



De Florenville à Jamoigne, les fidèles chevaux de traits des "Voituriers de la Semois" ont emmené Jean-Claude Servais et l'équipe de la RTBF, sur les jolis chemins de campagne pour y découvrir les oiseaux et les magnifiques paysages de Gaume.

Un parcours de +/- 9 km, balisé de panneaux didactiques que JC Servais à illustré de sa plume et qui décrit la faune ornithologique de nos campagnes...

C'est au BAR à GOÛTS à Jamoigne que l'équipe a pu partager une pause gourmande, composée de bières, de fromages, de charcuteries et de produits locaux confectionnés par nos talentueux artisans.



Merci à Xavier Lecat pour les photos (source : ADL, Agence de Développement Local, de Chiny-Florenville).

(*en télé ce samedi 30 mars à 14h35 sur La Une et en radio sur Vivacité de 16h00 à 18h00, ainsi que sur Auvio)



