"Le Printemps au Jardin" aussi chez Luxgreen à Messancy, Neufchâteau et Marche-en-Famenne

L'opération "Le Printemps au Jardin" consiste en un grand week-end promotionnel pour les centres de jardinage et pépinières wallons et de la région bruxelloise. Le but est de mettre les jardineries francophones en avant et de vous stimuler à renouveler les plantes gelées, à changer un parterre de vivaces, à faire l'amendement printanier, bref à apporter du parfum et de la couleur dans le jardin, dans la maison. Une opération sous l’égide de l’Association Belge des Jardineries. Elle se déroule du 22 au 24 mars en Wallonie et à Bruxelles.

Retrouvez toutes les jardineries participantes de votre région sur www.leprintempsaujardin.be et sur www.vivacite.be

Parmi les jardineries participantes en province de Luxembourg, figure Luxgreen, une entreprise située à Messancy, Neufchâteau et Marche-en-Famenne. (www.luxgreen.com)

Michaël Ledent de "Luxgreen" était, ce jeudi matin, l'invité en direct de Philippe Lorain :