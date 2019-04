Le plus grand blind test de la province au profit de "Viva For Life"

"Réaliser le plus grand blind test jamais organisé en province de Luxembourg", c'est le défi que se sont lancés Bertrand Jacques et Johan Cristina, ou si vous préférez les lettres B&J et J&C de "BJC Gaume". Pour rappel, leur société a pour double vocation de créer des événements et de développer la culture en Gaume et en Province de Luxembourg.

Selon eux, la recette pour relever ce défi du 30 avril prochain à Arlon, est très simple :



Prenez un animateur spécialisé en la matière : Pascal Michel de Vivacité et de La Une Télé

Louez un endroit qui se prête à ce genre de défi : le Hall Polyvalent d’Arlon

Renseignez-vous sur le record à battre pour établir un nouveau record du genre en Province de Luxembourg : 497 participants

Pimentez la sauce en adéquation avec le défi : Dépasser les 500 participants pour viser les 700, voire plus et exploser ainsi le record

Faites bouillir avec des lots alléchants : Séjour à Center Park, séjour à la Ferme Auberge à Rochehaut, séjour au célèbre hôtel Julien à Fouday dans les Vosges, journée découverte sur le circuit moto de Mettet, ainsi que de nombreuses autres surprises...

Modifiez quelque peu la recette d’un blind test traditionnel : outre les épreuves sonores, épreuves vidéo à l’aide d’un écran de près de 30 mètres carrés !

Mélangez le tout, versez une partie des bénéfices au profit de Viva For Life et vous obtiendrez une soirée mémorable au Hall Polyvalent d’Arlon

PAF : 5 euros par joueur (équipes de deux minimum, 8 maximum)

Inscriptions via versement sur le compte IBAN BE25 7512 0556 6682 en mentionnant votre nom d’équipe, ou chez l’ensemble des partenaires de BJC Gaume (infos via www.bjc-gaume.be)

Attention, pour des raisons d'organisation, la date limite pour les inscriptions est fixée au dimanche 28 avril.

Bertrand Jacques était ce jeudi matin l'invité en direct de Philippe Lorain aux alentours de 7h20 :