Le Père Noël en calèche dans le village de Freux (Libramont)...

Ce samedi 08 décembre, Le Père Noël passera à partir de 14h dans le village de Freux pour emmener les enfants dans son "village de Noël".

Plus de 30 exposants seront présents dans les chalets de bois et dans le Cercle de Freux: productions locales et artisanales, sans oublier la restauration variée et les bières spéciales.

A 16h00, les Mini Charlots monteront sur scène.

A 19h00, animation musicale par le Cheese Cake Band.

C'est une organisation du Cercle de Freux.

https://www.facebook.com/Le-Cercle-de-Freux-176031086192386/