Le Patrimoine préféré des Wallons : dernière ligne droite pour voter !!!

Dernière ligne droite pour le grand concours mené par AWaP - Agence wallonne du Patrimoine , le "Patrimoine Préféré des Wallons". Rendez-vous sur www.avenir.net/patrimoine-wallon & Votez pour vos biens favoris dans chacune des 6 catégories! Rendez-vous le 24 janvier pour les résultats!

Et chez nous en province de Luxembourg :

Dans la catégorie " Patrimoine touristique " du Patrimoine préféré des Wallons, l’Agence wallonne du Patrimoine vous présente le mémorial du Mardasson à Bastogne. Inauguré en 1950, il témoigne de la reconnaissance de la population belge aux soldats américains qui donnèrent leur vie durant la Bataille des Ardennes. La forme en étoile de ce monument remarquable évoque le drapeau américain. Sous le mémorial, une crypte dédiée aux cultes catholique, protestant et israélite a également été édifiée pour servir de lieu de recueillement.

Dans la catégorie " Patrimoine naturel " du Patrimoine préféré des Wallons, l’Agence wallonne du Patrimoine vous présente le Tombeau du Géant à Botassart. Ce charmant village ardennais dévoile un époustouflant point de vue sur un patrimoine naturel paysager d’exception. Le Tombeau du géant s’inscrit dans un des méandres de la Semois au charme bucolique. C’est la forme régulière de la colline boisée qui lui a valu son nom, alors qu’une légende raconte qu’un géant gaulois y fut autrefois assassiné par un centurion de l’armée romaine.

Dans la catégorie " Patrimoine bâti " du Patrimoine préféré des Wallons, l’Agence wallonne du Patrimoine vous présente la basilique Saints-Pierre-et-Paul à Saint-Hubert. Fondée au début du 8e siècle, l’abbaye reçoit en 825 les reliques de saint Hubert, devenant un lieu fréquenté par les pèlerins venus invoquer le guérisseur de la rage. L’église actuelle gothique a été construite au 16e siècle, sauf sa façade extérieure et son mobilier intérieur datant du 18e siècle. Afin de lui rendre son lustre d’antan, elle va voir commencer un vaste chantier de restauration de ses toitures.

Dans la catégorie " insolite " du Patrimoine préféré des Wallons, l’Agence wallonne du Patrimoine vous présente le site mégalithique de Wéris. Composé de deux sépultures appelées allées couvertes et d’une trentaine de menhirs solitaires, l’entièreté du " fameux champ mégalithique " de Wéris s’étale sur une longueur d’environ 8 km. Les bâtisseurs de mégalithes sont actifs dans toute l’Europe au Néolithique. Ils témoignent d’ une grande préoccupation pour leurs morts et sont suffisamment organisés pour transporter des blocs de pierre dont le poids peut atteindre plusieurs tonnes.

Dans la catégorie " Patrimoine secret " du Patrimoine préféré des Wallons, l’Agence wallonne du Patrimoine vous présente les tours Neptune et Jupiter à Arlon. Dans les tréfonds de la plus ancienne ville de Wallonie trônent deux tours respectivement mises au jour en 1948 et 2009. Vestiges de l’enceinte fortifiée gallo-romaine, elles tirent leur nom de deux bas-reliefs représentant des dieux du panthéon romain. Situées sous la Grand-Place et rue du Marquisat, il faudra descendre quelques marches pour les admirer et effectuer une plongée de 2000 ans dans notre passé.

Dans la catégorie " espace de vie " du Patrimoine préféré des Wallons, l’Agence wallonne du Patrimoine vous présente le château du Faing. En 1623, Gilles du Faing devenu baron, fait aménager et restaurer la demeure familiale. Durant les 18e et 19e siècles, le château est occupé par plusieurs propriétaires. Le dernier fait reconstruire le château en style néogothique. Malheureusement ruiné, il se résout à vendre le château. Le domaine devient durant la seconde Guerre mondiale le home Sainte-Élisabeth et héberge, dès 1943, 87 enfants juifs. Depuis 2012, le château entièrement rénové accueille les services de l’Administration communale de Chiny.

www.avenir.net/patrimoine-wallon