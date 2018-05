Le Parc Naturel de Gaume participe à la Semaine de l'Abeille.

Cette belle initiative vise à faire découvrir le monde de ces petits insectes et en expliquer leurs rôles et leur importance tant pour l'espèce humaine que pour l'environnement et la biodiversité par une série d'activités : des conférences, des visites de ruchers, des projections de films, des expositions, des dégustations et bien d'autre choses.

Avec notamment ces 2 et 3 juin un week-end d'animation à la Maison du Parc Naturel de Gaume, au Château de Rossignol.

Anne Léger était l'invitée de Philippe Lorain dans Luxembourg matin ce jeudi.

Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette activité c'est via le SITE

Et toutes les infos sur la Semaine de l'Abeille, c'est ICI