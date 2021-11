Le Parc des Topiaires, un écrin de verdure en plein cœur de Durbuy

Durbuy, parfois aussi qualifiée de plus petite ville du monde, est une destination rurale par excellence. Elle est située dans la province du Luxembourg, sur les bords de l’Ourthe. Son terroir et son patrimoine ravissent les amateurs de nature, notamment grâce au Parc des Topiaires. Cet énorme jardin dévoile ses sculptures végétales et ses allées verdoyantes avec vue imprenable sur le château de Durbuy… Comme un musée en plein air.

L’art topiaire est celui qui consiste à tailler arbustes, plantes et arbres dans un but décoratif, pour obtenir des formes variées : géométriques, animales, humaines. Le jardin compte ainsi près de 250 sculptures dans un espace d’un ha, de près de 10.000m². On peut y trouver des animaux comme des écureuils ou des chiens mais aussi des silhouettes humaines. La figure du personnage chevauchant un dragon est une des plus grandes du Parc et attire de nombreux visiteurs.