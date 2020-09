Le nouveau single du DJ Gaumais "Goldaze"

Le DJ / Producteur gaumais "Goldaze" revient en cette rentrée 2020 avec " Lose It ", un titre frais et léger qui est un véritable hymne à la fête (qui nous manque énormément !) Avec un joli vocal pop, une ligne de basse groovy et des cuivres chaleureux, " Lose It " prend le soleil par la main et invite l'été à jouer les prolongations même si l'automne est déjà nos portes.... Appuyez sur " play " et laissez-vous emmener !

" Lose It " est déjà disponible sur Youtube depuis le 18 septembre dernier, avant sa sortie sur les autres plateformes ce vendredi 25 septembre 2020.

Goldaze, ou si vous préférez Brice Plainchamp dans la vraie vie, est également régisseur au Centre Culturel de Rossignol-Tintigny et a déjà à son actif de nombreuses collaborations avec des artistes de la région comme Florent Brack, The Voice Belgique 2015 (ils étaient tous 2 invités du "8/9 continue" sur Vivacité et La Une Télé il y a quelques semaines