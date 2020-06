Le nouveau Directeur de TV Lux est connu !

Réuni hier lundi, le Conseil d’Administration de TV Lux a désigné François Jongen comme nouveau Directeur Général. Il prendra ses fonctions le 1er septembre 2020 et succèdera ainsi à Pascal Belpaire, Directeur de TV Lux depuis onze ans.

Cette nomination intervient au terme d’une procédure lancée en février dernier et qui a été ralentie par le confinement. Sur base des candidatures reçues, les présélections ont été effectuées par le Bureau exécutif de TV Lux épaulé par deux experts des médias et du management, ainsi que par le bureau de recrutement Habeas. Quatre candidats ont finalement passé un assessment, et au terme de ces différentes étapes, le Bureau a proposé la désignation de François Jongen au Conseil d’Administration qui l’a approuvée ce lundi 22 juin 2020 au soir.

Habitant à Saint-Hubert, François Jongen, 58 ans, a une double expérience professionnelle. En tant que juriste, il s’est spécialisé, tant comme académique que comme avocat, dans les questions de droit public et en droit des médias dont il est l’un des spécialistes les plus aguerris en Belgique. En tant que journaliste, animateur et présentateur, il a une longue expérience dans la presse écrite, en radio et en télévision. Fervent défenseur du service public de l’audiovisuel, il est convaincu du rôle spécifique que les télévisions locales doivent jouer dans cette perspective. En tant que Directeur Général de TV Lux, il aura à cœur de maintenir cette spécificité et, tout en consolidant les collaborations avec les autres télévisions locales et la RTBF, de protéger son indépendance et son autonomie.

François Jongen est par ailleurs Président de l’I.A.D. (Institut des Arts de Diffusion) et il a été Vice-Président du Conseil d’Administration de la RTBF de 1991 à 1995.

Au nom du Conseil d’Administration (C.A.), le Président de TV Lux, Pierre Neuville, félicite M. Jongen pour sa désignation. Il remercie les différents candidats, de qualité, qui ont manifesté leur intérêt pour le poste de directeur général. Il remercie aussi particulièrement les membres du Bureau de TV Lux et les experts qui ont participé très activement à la procédure et, par là même, en ont garanti l’impartialité.

M. Neuville confirme le souhait du C.A. de TV Lux que le directeur actuel, Pascal Belpaire, assure la transition jusqu’à l’entrée en fonction de François Jongen.