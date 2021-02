Le musée du Cycle de Weyler : un monde de passionnés pour les passionnés

Situé à Weyler, non loin d’Arlon, le Musée du cycle de Weyler doit son existence à Philippe Tibesar. Philippe est passionné depuis toujours par la bicyclette et les coups de pédales.

La porte du Musée franchie, vous pénétrez dans une collection de plus de 200 pièces qui retrace la fabuleuse histoire du vélo. Pour commencer, un film de 30 minutes vous montre les étapes de l’évolution de la machine à courir jusqu’à nos jours. Ensuite vous parcourez les pièces d’exposition, regroupées par thèmes historiques du vélo, évolution de la bicyclette de 1819 à nos jours, évolution du vélo de course, les différents types de vélos utilitaires, les vélos à systèmes particuliers (cardans, dérailleurs spéciaux), les vélos pour enfants. Le Musée renferme également une collection de plaques à taxe de 1895 à 1991, une collection de jeux de société sur le thème du vélo, une vingtaine de mannequins en habits d’époque. La visite est guidée par Philippe Tibesar lui-même qui, avec enthousiasme, vous parlera de la passion qui l’habite depuis toujours et de cette collection constituée au cours de très nombreuses années. Un musée sportif, qui nécessairement vaut le détour !

Philippe Tibesar et son Musée du Cycle :



Né à Weyler, aux portes d’Arlon, Philippe Tibesar a le vélo dans le sang depuis tout petit.

Attiré par la compétition dès l’âge de 15 ans, Philippe s’affilie au Vélo-Club Gaumais de Virton, puis à la Pédale Arlonaise et enfin au Vélo-Club de Messancy. En 6 ans, il participe à 200 courses comme amateur, remportant quelques succès bien mérités. Sa grande satisfaction est d’avoir toujours roulé " avec une banane dans la poche du maillot et de l’eau claire dans le bidon ". Un seul regret, celui de ne pas avoir eu quelqu’un pour le guider et le conseiller dans les compétitions afin de mieux canaliser les efforts consentis.

Le Cyclo-Club de Weyler :

Après avoir raccroché le cuissard d’amateur, Philippe ne suspend pas le vélo. En juin 1976, il fonde le Cyclo-Club de Weyler dont il assure la présidence et l’animation jusqu’à ce jour. Depuis près de 4 décennies, une cinquantaine de camarades cyclos l’accompagnent dans les randonnées dominicales sur les routes du Pays d’Arlon et d’ailleurs.

Maxi-trips et collection de cols :

Dès les premiers jours du 3e millénaire, assoiffé de défis cyclistes, Philippe se lance dans des aventures mythiques. À vélo, il affronte les pires routes du Pérou et des cols de 4000 mètres d’altitude dans la Cordillère des Andes. Il découvre la frénésie enivrante de la collection de cols. A ce jour, Philippe en a déjà glissé plus de 1700 dans sa musette, du plus bas à une trentaine de mètres en Corse au plus élevé à 5603 mètres dans l’Himalaya. Les autres, il a été les glaner en Islande, Turquie, Italie, Corse, Inde, Argentine ou Vietnam.

À la veille de la soixantaine, les projets continuent à fourmiller dans la tête de Philippe Tibesar !

Le Musée du Cycle, enfant chéri et gâté :

Quand un passionné croise un autre passionné, ça fait des étincelles qui peuvent allumer un grand feu.

Un jour, en Suisse, Philippe rencontre le fondateur d’un musée de vélos et de motos.

" Pourquoi pas moi ? S’il peut le faire, je peux le faire ! J’adore redonner vie à des objets morts. "

Ainsi débute la longue quête chez les ferrailleurs, brocanteurs, antiquaires de tous poils. Et les pièces restaurées avec soin et patience s’accumulent peu à peu. Elles remplissent les caves, les greniers puis les autres pièces de la maison familiale.

Il faut construire plus grand pour valoriser la collection. Sur près de 200 m2 de surface, le Musée du Cycle est inauguré en 1992. Le champion cycliste belge, Claudy Criquiélon porte le nouveau-né sur les fonds baptismaux.

Les visites sont organisées sur rendez-vous. Philippe en assure la présentation avec enthousiasme et compétence. De la plus modeste à la plus impressionnante, toutes les pièces de la collection sont passées par ses mains pour être astiquées, restaurées ou réparées. C’est dire que Philippe est incollable sur le sujet et il partage son savoir encyclopédique avec générosité.

Le Musée en bref :

10.000 blocs de ciment (20x20x40) passés par la truelle de Philippe pour les murs

10.000 visiteurs accueillis depuis son inauguration

200 pièces de collection importantes : draisiennes, grands bis, vélos de toutes les époques, pour tous les usages, de tous les pays…

Une présentation vivante : mannequins, accessoires, porcelaines, affiches, plaques de taxe, jeux, figurines…

Une vidéo originale de 20 minutes sur l’histoire du vélo.

www.museeducycle-weyler.be