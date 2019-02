Le Musée des Celtes part à l'aventure avec Davios et Davina !

Pendant les vacances de Carnaval, le Musée des Celtes à Libramont te propose d'accompagner les deux héros, les enfants Davios et Davina dans leur passionnante aventure en quête de la fibule (sorte de broche) en or. Sous la forme d’un jeu de société à l'échelle du Musée, joue en famille et récolte les cartes qui te permettront de faire avancer ton pion afin d'aider Davios et Davina à retrouver la fibule tant convoitée !

Durée de l’activité : environ 01h00

Sans réservation, à tout moment, du dimanche 3 au dimanche 10 mars de 9h30 à 16h30 et le dimanche de 14h00 à 17h30. Fermé le samedi.

Tarifs : 5 €/adulte ; 2 €/enfant (6 à 12 ans); gratuit pour les moins de 6 ans

Contact : 061/22.49.76 ou info@museedesceltes.be

plus d'infos ici

En collaboration avec Marmaille&Co (association de musées qui veille spécifiquement à l’accueil des familles)