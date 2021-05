Le Mudia, le musée d’art de Redu lance un concours de dessin pour les plus jeunes

Fidèle à son slogan "L’Art Autrement", le MUDIA se positionne comme une attraction muséale. Sa priorité : s’amuser au musée ! Plus de 300 œuvres originales et internationales, depuis les temps gothiques et la Renaissance jusqu’à l’époque contemporaine offrent une vue d’ensemble unique sur la grande histoire de l’art : Véronèse, Brueghel, Rodin, Spilliaert, Wouters, Picasso, Modigliani, Giacometti, Magritte, Hergé, Franquin, Geluck, etc.



Peintures, sculptures, dessins, photographies, bandes dessinées, films, attractions numériques et interactives, jeux, quiz, défis, histoires curieuses, étranges et fascinantes, tout est mis en œuvre afin que le visiteur vive une expérience unique, une véritable immersion artistique et ludique !



En plus des nombreuses activités et attractions présentes dans chaque salle, le musée met à disposition des visiteurs un audioguide spécialement conçu pour le jeune public. Sous forme d’un dialogue entre une guide et la mascotte du MUDIA, la petite fille pose toutes les questions que de nombreux visiteurs n’osent pas poser et la guide y répond dans un langage simple et accessible. Au Mudia, tout est mis en place pour une immersion artistique ludique pour tous !