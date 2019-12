Le "Moulin de Beckerich": Sauvegarde du patrimoine et animation culturelle à 2 pas d'Arlon

Le Moulin de Beckerich à 2 pas d'Arlon (1ère partie) - Luxembourg Matin - 27/12/2019 Ce vendredi matin à 7h20 et 7h50, Philippe Lorain a reçu Romuald Collard, Coordinateur culturel du Moulin de Beckerich (GDL) situé à quelques pas d'Arlon. Le but de cette asbl ("D'Millen") est de développer le potentiel culturel et touristique par le biais d'activités, diverses conférences, séminaires, expositions, ateliers, etc. et de sensibiliser la population locale, régionale et extérieure au développement durable.