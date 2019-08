Le Marché Wallon de la Bière à Bastogne : les meilleures bières sont de chez nous…

Rendez-vous sur la place Mc Auliffe à Bastogne ce samedi 24 et ce dimanche 25 août.

Le Marché wallon de la bière en est à sa 12e organisation. L’édition 2019 est marquée par la reprise à la J.C.I. Bastogne de l’organisation par le Lions Club de Bastogne. La JCI continue néanmoins à apporter son soutien pour un passage de témoin réussi. L’objectif de ce marché est de réunir un maximum de brasseries artisanales de la Région Wallonne proposant un produit de qualité.

La Promotion au niveau local et international du patrimoine brassicole du sud du pays, permettant aux visiteurs de découvrir et d’emporter des produits lors de ce marché tout en favorisant le contact entre promoteur, consommateur et distributeur est un but important pour les organisateurs.

La mission du Lions Club est de récolter des fonds afin de pouvoir tout rétrocéder à différentes œuvres locales venant en aide aux personnes en difficultés.

Le second objectif de cette manifestation est de mettre en valeur les spécialités et le terroir gastronomique de la région. Les dégustations proposées tout au long de ce week-end seront développées en partenariat étroit avec des producteurs de terroir locaux.

Déroulement du marché :

L’entrée sera gratuite et complètement libre pour le public.

Renseignements :

Dates 24 et 25 août 2019

Lieu Place McAuliffe de Bastogne

Endroit chapiteau

Public Objectif 2500 visiteurs (comme les autres années)

Horaires :

• Samedi de 14h à minuit

• Dimanche de 13h à 19h

Programme

SAMEDI 24 AOÛT

• 14h : ouverture – présentation des brasseries et dégustation

• 20h – 23h : concert

• Minuit : fermeture

DIMANCHE 25 AOÛT

• 13h : ouverture – présentation des brasseries et dégustation

• 19h : fermeture et démontage des stands