Le Marché du Terroir, c'est ce samedi 12 janvier à Neufchâteau...

Le marché du terroir aura lieu ce samedi 12 janvier, de 15h à 19h à l’Espace 29 à Neufchâteau.

Au programme :

Un bar équitable, à découvrir grâce à " Magasin du monde Oxfam de Neufchâteau " !

Animations : Venez en apprendre sur les oiseaux, et pensez à eux ces mois d’hiver, avec le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier qui animera un atelier pour construire des nichoirs à oiseaux. Un modèle de nichoir simple sera proposé, et vous pourrez le reprendre chez vous. Contribuez aussi à la réalisation de nichoirs plus complexes, qui seront repris par le parc Naturel et placés sur le territoire. Pour compléter cet atelier, attelez-vous également à la fabrication de boules de graisses à suspendre.

Dégustations à l’aveugle de pain : venez goûter différents pains réalisés avec différentes lignées (sortes) d’épeautre. Les pains seront réalisés par Simon Menot.

Cette dégustation permettra au groupe " Epeautre d’Ardenne " de peut-être ajuster leur culture en fonction des goûts des gens.

Musique : MIRO SWING assurera l’ambiance lors de ce prochain marché du terroir.

Groupe de jazz manouche originaire du côté d’Arlon. Nicolas à la clarinette, Diégo et Sébastien à la guitare vous proposeront un répertoire jazz, bossa nova, chansons françaises, musique tzigane et flamenco.

De nombreux exposants ont répondu à l’appel :

La ferme de la Gagière de Tronquoy vous proposera oignons rouges et jaunes, échalotes, rutabagas, navets, betteraves rouges, topinambours, carottes, poireaux, pommes de terre fermes (pour frites et purée) et des bleues de la manche (à découvrir !!), potirons, pâtissons et choux blancs. Mais aussi des confitures, coulis de tomates, confits d’oignons et cornichons aigre-doux.

Muriel, de l’Univers de Muriel, sera présente pour la sortie de son livre " Les fleurs gourmandes ", tome 3 (un livre sur les fleurs comestibles). Venez échanger avec cette passionnée, qui vous fera découvrir ses vinaigres fleuris, gelées, sirops et pétales secs, ou une dédicace J

La ferme d’Hosseuse vous proposera pommes de terre, et fera la promotion de ses poulets et lapins

Oxfam, magasins du monde sera aussi de la partie avec des produits alimentaires et d'artisanat. Des produits bons et équitables !

Faites de la place dans votre frigo ! Car vous ne repartirez pas les mains vides : à la ferme du Grand Enclos vous trouverez comme produits laitiers Petit et Grand Vaurien, et comme charcuteries : cervelas, salaisons, boudins blancs et terrines. Et aussi des œufs. Ils auront également les savons et les shampoings en barre de Nat.

La Ferme d’Antan vous proposera des fromages frais, maquées, crottins affinés en chèvre et vache et des yaourts de vache, miam !

Les gaufres de Pat et Isa, de quoi ravir les gourmands avec leurs délicieuses gaufres de Bruxelles !

Besoin de soleil ? NatuRenval vous ravira avec leurs produits en provenance de Sicile, issus d'une coopérative : agrumes, légumes, pestos, amandes, tomates séchées, anchois (produits divers conditionnés au naturel ou à l'huile d'olive)

Jean-Pierre Boucniaux vous fera saliver avec ses pains et viennoiseries, cuits au four à bois

La pétillante Sophie, à bord de la Vrac Car proposera, en vrac bien entendu, local et bio si possible : céréales, fruits secs, légumineuses, farines, pâtes, riz, miel, céréales, chocolat, thé, café, huile, produits pour fabriquer cosmétiques et produits d'entretien !

Le rucher de Joce des abeilles se trouve à Lutrebois. Au printemps, les abeilles butinent les pissenlits, les aubépines et les fleurs des fruitiers. En été, elles butinent le trèfle blanc des prairies, le tilleul, l'épilobe,...

Genarome sera présente avec ses cosmétiques artisanaux, huiles essentielles, savons, épices

La biscuiterie Dion ravira les plus gourmands d’entre vous avec ses différents choux crème au beurre, frangipanes, sablés confiture ou amandes, les palets nature, chocolat, raisins ou coco, les rochers. J’en passe et des meilleurs !!

Un peu d’originalité avec Les saveurs au fil du temps qui vous feront découvrir leur élixir médiéval Clairé, et en saison Saugée. Fabrication maison !

Un max de bières vous présentera des bières spéciales belges, de brasseries locales. Connaisseur et passionné !

Marc Lambotte vous proposera la L4 en dégustation et à la vente lors de ce marché. Cette bière ambrée, non filtrée et refermentée en bouteille est sans épices, faite avec du malt d’orge et du blé cru qui apporte une petite touche fruitée et fumée. Une bière voulue sans pointe dominante d’amertume, ronde mais pas sucrée, titrant 7 % alc/vol et vendue en bouteille de 50 cl.

Venez découvrir toute la gamme de produits de la Brasserie de l’Attrait ! De la blonde à la brune en passant par l'Impériale ou la Blanche Noisettes, Michael nous réserve de bonnes cuvées que, je l'espère, vous apprécierez! Installé depuis peu dans des locaux à Salle, Michael développe des bières aux saveurs exquises mais surtout 100% belges en certifiant l'origine du malt et du houblon!