Le mandala pour voir la vie du bon côté....

Le mandala est un outil de recentrage. Il permet de se re-trouver en soi-même, pour revenir au calme, se concentrer, se mettre " en retrait ", se sentir vivre intérieurement, se ressourcer, se détendre.

Grâce à sa structure, sa géométrie composée d'un centre et d'un cercle, le mandala est une invitation à retrouver la Source. Chaque création de mandala est unique et correspond à l'instant présent de celui qui le réalise.

Le dessin centré se retrouve dans toutes les traditions de l'Humanité. Il est une expression du mouvement de la vie et représente symboliquement l'Être, l'Univers. Au fil des mandalas, vous réajusterez votre rythme individuel sur le rythme universel.

En faisant appel aux mains, aux formes et aux couleurs, le dessin centré développe la créativité et propose une base d’expression rassurante, exprimant la recherche d’équilibre personnel. L'intellect devient spectateur, le mandala que vous dessinez reflète votre vision du mode extérieur et intérieur.

Au cœur de chaque mandala se trouve la porte vers une nouvelle étape d'évolution.

Isabelle Brabants habite Sberchamps, près de Libramont, elle est astrologue et elle vous propose également des journées découverte mandala.

La prochaine journée est prévue ce dimanche 30 juin de 09h00 à 17h00 à Sberchamps, au Charnay, 9.

Pour réserver, vous pouvez appeler le 0473/17.22.05 ou envoyer un mail à isabellebrabants@hotmail.be

