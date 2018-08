Le magicien et mentaliste namurois Benjamin Ghislain bientôt à Arlon

La "Nuit de l'Illusion" aura lieu dans Le Beach-Club Luxembourg-Arlon le vendredi 10 août prochain à 20h !



Attention, les places sont limitées, ne tardez pas à vous inscrire ICI



Benjamin Ghislain est un mentaliste belge, originaire de Namur, qui se propose de vous parler du pouvoir de l’esprit et d'explorer, démonstrations à l’appui, les possibilités infinies que nous offre le cerveau humain.



Au travers de diverses expériences aussi étonnantes qu’amusantes, cet artiste namurois , vous emmènera à la découverte des méandres de l’esprit et de ses multiples facettes. Divinations, prédictions, influences et manipulations mentales feront s’éloigner les limites de la logique et du rationnel.



Ni sorcier, ni charlatan, ni marabout, ni Hypnotiseur, Benjamin aura pour objectif de vous montrer qu’en alliant des connaissances comme la psychologie, la suggestion, l’illusionnisme et des techniques théâtrales, il peut créer l’illusion de maîtriser un sixième sens capable de contredire toute logique scientifique !



Une animation interactive basée sur la communication avec le spectateur et le jeu avec le public. Avec humour et charisme, Benjamin vous fera partager des moments d’étonnements, d’émotions et de rires !

Lieu : Le Beach-Club Luxembourg-Arlon - Hôtel Van der Valk

Benjamin Ghislain a accepté l'invitation de Philippe Lorain en cette fin de semaine. Il était l'invité de "Luxembourg Matin" vers 7h20....