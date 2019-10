Le Luxembourg belge : la province la plus équitable de Wallonie

Pourquoi « juste » consommer quand on peut consommer « juste » ? La semaine du commerce équitable se poursuit jusqu’au 12 octobre : on se mobilise en province de Luxembourg ! Cette mobilisation a été récompensée il y a un an par la reconnaissance de la Province comme Province du commerce équitable, la première en Wallonie. Mais l’aventure continue !

Cela fait 7 ans que la Plateforme du Commerce Equitable en Province de Luxembourg se mobilise pour défendre un commerce plus juste et plus solidaire.

La preuve avec la semaine du commerce équitable qui a lieu jusqu'au 12 octobre, où 80 activités sont proposées dans 25 communes luxembourgeoises.

Le commerce équitable est historiquement dédié aux produits du Sud. Mais les initiatives concernant les produits locaux se multiplient. Et le consommateur accorde de plus en plus d’importance à une rémunération juste des agriculteurs. C’est pourquoi la Plateforme du Commerce Equitable a décidé de consacrer une journée d’étude à cette thématique.

Un engagement local pour le commerce équitable !

L’approche du commerce équitable proposée par les partenaires luxembourgeois a pour objectif de permettre aux petits producteurs marginalisés d’ici et d’ailleurs de vivre plus dignement de leur travail, dans l’autonomie, grâce à la mise en place de structures visant la solidarité.

Le commerce équitable est une réponse aux injustices commerciales qui existent entre le Nord et le Sud. Une personne sur neuf vit sous le seuil de pauvreté, trois quarts d’entre elles sont des familles de producteurs. Cette réalité est directement liée à nos modes de consommation.

Un slogan qui est souvent utilisé pour définir le commerce équitable est : ‘TRADE NOT AID’(‘Le commerce, pas la charité’). En effet, plutôt que de baser son action sur l’aide, qui n’est souvent qu’une réponse à court terme, le commerce équitable mise sur les compétences des producteurs organisés pour sortir de la pauvreté. Ils peuvent ainsi participer aux échanges commerciaux dans des conditions équitables.

En mettant en place une filière alternative crédible, les acteurs du commerce équitable démontrent ainsi qu’une autre manière de faire du commerce est possible.

Programme complet et inscription via le site www.luxembourgequitable.be