Le Labyrinthe de Maïs de Montmédy a 10 ans !

Le labyrinthe de maïs de Montmédy, situé au nord de la Meuse (France), fête ses 10 ans cet été ! A l’initiative d’un couple sympathique, Pierre et Bérengère Léonard, qui ont réuni leurs deux activités : agriculture et tourisme, pour cette aventure estivale ! Une aventure qui a pris de l’ampleur au fil des ans, au niveau de l’organisation mais aussi de la fréquentation ! Aujourd’hui le site accueille 6 000 visiteurs pendant les mois de juillet et août et l’ambiance y est très joyeuse !

"Nos tarifs, la simplicité et l’ambiance familiale plaisent énormément à nos visiteurs qui n’hésitent pas à venir plusieurs fois dans l’été" expliquent les propriétaires.

Atout n°1 : l’aire d’accueil est une plage de sable fin à l’ambiance très bord de mer ! Jeux de plage, pelles, seaux, pétanque, beach ball, terrain de beach volley : les enfants et les jeunes ne s’ennuient pas

1 minute ! Pour les plus grands, des transats pour le farniente et une paillotte à cocktails sans alcool rendent l’après-midi très agréable !

La nouveauté cette année : une grande structure gonflable accessible aux enfants de 2 à 12 ans qui promet des heures d’amusement et de nouveaux jeux de plage !

Atout n°2 : la balade dans le labyrinthe dure 1h30 maximum. Sur le chemin il y a des panneaux de questions à retrouver - thème 2018 : musique et chansons.

3 niveaux de questions (adulte, ado, enfant) permettent à tous de tester ses connaissances dans la bonne humeur ! Les questions sont traduites en anglais, allemand et néerlandais pour un meilleur accueil des vacanciers…

(ex : Qui a remporté le plus de Victoires de la Musique : Bashung / Hallyday / Aznavour / Goldman ?

Quel est le nom de ce groupe d’enfants qui chante des reprises tel que " On écrit sur les murs " ?)

Atout n°3 : plusieurs nocturnes sont organisées dans l’été (14 juillet, 4 août, 11 août et 18 août à partir de 21h) et ce moment très attendu par un public de tout âge permet une balade mystérieuse à la seule lueur des lampes de poche et des lampions… Bonne ambiance et jeux de piste au programme !

La nouveauté cette année : c’est l’organisation de 4 soirées (au lieu de 2 habituellement)

Atout n°4 : l’accueil est chaleureux et individuel, chaque visiteur se sent à l’aise au labyrinthe. C’est un atout important et qui bénéficie d’un excellent bouche à oreille tout comme les tarifs pratiqués qui sont très abordables. Les visiteurs de la 1ère année sont toujours là et c’est comme une famille qui se retrouve tous les ans pendant les vacances !

La nouveauté cette année : le labyrinthe fait partie du réseau Pass Lorraine et offre ainsi une réduction sur le prix d’entrée à tous les détenteurs de la carte !

Renseignements pratiques : Ouverture jusqu'au 31 août - 7j/7 - de 13h30 à 19h00.

Situé sur la D643 à Iré les Prés - Rue des Cannes

4€ adulte (à partir de 13 ans) - 3€ enfant (de 4 à 12 ans) - gratuit moins de 4 ans.

Avec le Pass Lorraine : 3,50€ adulte - 2,50€ enfant.

00 33 3 29 85 42 34 - 00 33 6 08 52 21 20

labyrinthemontmedy@gmail.com

Profil Facebook : https://www.facebook.com/labyrinthedemais.montmedy

Page Facebook https://www.facebook.com/Labyrinthe-de-Ma%C3%AFs-de-Montm%C3%A9dy-106771846059533/

Film promotionnel (233K vues sur FB) https://www.youtube.com/watch?v=7szCIaDckG0

