Le guitariste Quentin Dujardin en concert virtuel ce samedi 13 mars depuis l’église de Vance.

Initialement prévu en l’église de Vance, ce concert de Quentin Dujardin (guitare), Didier Laloy (accordéon), accompagnés par Adrien Thybergein (contrebasse) le 13 mars sera finalement joué sans public et retransmis en direct toujours depuis l’église de Vance. Pour ce faire, les trois centres culturels de la Gaume (Chiny-Florenville, Habay et Rossignol-Tintigny) ont décidé de s’unir et d’offrir le concert au public via la vidéo en direct.

Pour les trois Centres culturels de Gaume, la décision de maintenir ce concert prévu depuis un an déjà à plusieurs fonctions : " Il y a tout d’abord le fait de soutenir des artistes avec lesquels nous travaillons tout au long de l’année. Nous allons tous de reports en annulations au fil des jours, mais pour les artistes, c’est dramatique. Ils " crèvent " de ne pouvoir exercer leur métier, ils " crèvent " littéralement de faim aussi. Maintenir ce concert, c’est une petite goutte dans l’océan certes, mais à notre échelle c’est important. "

Les Centres culturels de Gaume veulent aussi offrir un moment en direct et de qualité au public : " Même si ce n’est pas du présentiel, ce sera joué en direct, sans montage, sans correction aucune. C’est le principe du spectacle que nous voulons maintenir. Et puis, ces musiciens sont des fleurons de la musique en Wallonie – aux confins du jazz, de la folk et de la world music -, et nous voulons aussi offrir de la qualité et une découverte au public. " Enfin, il s’agit pour les " cultureux " de Gaume de continuer à œuvrer en commun : " Nous mettons à profit cette période de latence pour (re) définir des projets communs à plus ou moins long terme. Mais, nous savons aussi que le ciment entre partenaires ne prend vraiment que dans l’action et c’est important de se retrouver ensemble sur le terrain. De toute façon, aucun de nos trois Centres n’a les moyens de pouvoir produire seul une telle activité. "

Pour assister au concert, le samedi 13 mars, il suffira de se connecter à l’une des pages Facebook d’un des trois centres culturels à 20 heures et de profiter un maximum de ce moment.

Une organisation des Centres culturels du Beau Canton (061/313.011), de Habay (063/424.107) et Rossignol-Tintigny (063/413.120).