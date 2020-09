Le Groupe de construction "Thomas & Piron" multiplie les initiatives pour optimiser la mobilité

La semaine de la mobilité a débuté ce mercredi 16 septembre 2020, l’occasion pour THOMAS & PIRON de faire le point sur les initiatives prises au sein du groupe en termes de mobilité. En effet, tant au niveau de ses clients que de son personnel, le groupe THOMAS & PIRON poursuit le processus dans lequel il s’est engagé en multipliant les actions afin d’optimiser la mobilité.

La mobilité douce : critère primordial au sein des projets Thomas & Piron

" Conscient de sa responsabilité sociétale, Thomas & Piron a un grand rôle à jouer pour l’environnement et la durabilité. C’est pourquoi, nous faisons de la mobilité une priorité. C’est un point primordial lors de l’élaboration d’un nouveau projet immobilier. La proximité des transports en commun, du centre-ville, des commerces et des grands axes routiers a un impact important sur le choix des localisations. " explique Edouard Herinckx, administrateur délégué du groupe.

Le groupe prend également en compte les ambitions des villes en termes de mobilité. Sur certains projets, l’utilisation de la voiture est volontairement limitée, que ce soit via le nombre de parkings disponibles ou via la réduction drastique de l’accessibilité des 4 roues au sein du site en lui-même (ex : parcs cyclo-piétons, …).

La mobilité douce prend d’ailleurs de plus en plus d’importance au sein des quartiers Thomas & Piron : locaux pour les vélos/poussettes, voitures partagées, Kiss & Ride pour les constructions proches d’écoles. Dans certains cas, le groupe travaille en collaboration avec le GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidien), afin d’effectuer une analyse approfondie de l’accessibilité " douce " (à vélo, trottinettes, etc.).

Le projet " Schoppach ", en cours de développement par Thomas & Piron Home, en périphérie d’Arlon, est une belle application des principes à prendre en considération pour permettre aux futurs habitants de se passer d’une voiture ou tout au moins d’une seconde voiture. L’ensemble des transports en commun et des facilités se trouvent à proximité directe. Les parkings sont regroupés en poches prenant place à la périphérie du quartier afin de faire la part belle aux cyclistes et piétons au cœur de celui-ci. Des espaces couverts de parking à vélos, avec possibilité de rechargement pour les vélos électriques, sont dispersés sur l’ensemble du site afin d’en faciliter l’accès et l’usage.

Pour ce quartier de Schoppach comme pour de nombreux autres projets développés par Thomas & Piron, l’accessibilité des logements pour les personnes à mobilité réduites, est également étudiée en collaboration avec des professionnels du domaine comme l’Asbl Plain Pied.

Une mobilité optimisée au sein de l’entreprise

La mobilité chez Thomas & Piron est également importante au sein de l’entreprise. C’est pourquoi, des solutions sont proposées aux ouvriers et employés afin d’optimiser leur mobilité.

Un effort particulier est réalisé au niveau de l’optimisation des trajets " lieu d’habitation-chantier " pour les ouvriers.

Plus encore, l’an dernier Thomas & Piron Bâtiment a développé une plateforme de co-voiturage pour inciter ses employés, qu’ils aient une voiture de société ou non, à co-voiturer. L’entreprise a également mis à disposition de ses collaborateurs deux voitures électriques pour les petits trajets entre le siège et certains lieux de réunions de travail. Des initiatives qui semblent plaire aux employés si l’on en croit les chiffres. En effet, la plateforme de co-voiturage a permis à 26 personnes de covoiturer chaque mois (entre septembre 2019 et mars 2020) et de réaliser, au total, une économie de 115.175 km, soit près de 3 fois le tour de la terre !

L’entreprise prévoit de remettre le covoiturage à l’honneur dès le début de l’année 2021, en espérant que les mesures sanitaires le permettent.

A propos de Thomas & Piron

Thomas & Piron, c'est :