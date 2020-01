Le grand retour du "Libramonissime" ! - Luxembourg Matin - 22/01/2020 Ce mercredi vers 7h20, Olivier Orianne (journaliste à TV Lux et Président du Centre culturel de Libramont) était l'invité de Philippe Lorain, et ce, à l’occasion de l’appel à candidatures lancé pour « Le Libramonissime », ce fameux concours de connaissances de la commune, qui se déroulera le 25 avril prochain et que « les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître » selon la formule consacrée !