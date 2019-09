Le Grand Raid Godefroy 2019, du VTT pour tous en bord de Semois !

Du 6 au 8 septembre prochain, le Grand Raid Godefroy (GRG) à Bouillon en Belgique espère attirer une nouvelle fois de nombreux amateurs de VTT durant ces trois jours d’activités en tout genre le long des berges de la Semois.

Pour sa 23e édition, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands afin de continuer à développer cet événement qui compte parmi les plus belles références en matière d’organisation VTT en Belgique et en Europe.

Le programme démarre le vendredi 6 septembre par deux parcours randonnée de 22 et 37 km à découvrir en soirée et, pourquoi pas, en nocturne. La montée finale vers le château-fort ainsi que le verre de bienvenue servi dans la cour intérieure du château remporte chaque année un beau succès.

Le samedi 7 septembre, place à l’enduro du Grand Raid Godefroy, proposé par Endur’Ardennes Team, un groupe d’amis passionnés de sentiers techniques et engagés. Ils ont exploré la région pour mettre en place un tracé exclusif et exigeant qui sera à même de tester les capacités de franchissement sur les six spéciales chronométrées et l’endurance physique des participants durant la boucle de 35 km qui leur est proposée. Cette année, la course enduro fera office de championnat de Belgique de la discipline. Les meilleurs pilotes du pays seront donc au rendez-vous, spectacle assuré !

La fête du VTT se poursuit le dimanche 8 septembre avec un menu copieux de différentes courses pour les amateurs de compétition mais aussi de randonnées à allure libre pour celles et ceux qui veulent prendre le temps d’admirer les paysages. Au niveau des courses, les distances proposées sont de 45, 70, 90, 130 et pour couronner le tout, le 160 km, la plus longue distance en Belgique. Pour les randonnées, deux nouveaux parcours de 22 et 37 km ont été tracés du côté de Rochehaut, Botassart et Poupehan. Soucieux de proposer également une course aux amateurs de plus en plus nombreux de VTT à assistance électrique, un parcours spécifique de 47 km leur est proposé.

Preuve du sérieux de l’organisation, les parcours de 90 km pour les dames et de 160 km pour les hommes ont obtenu le grade UCI cette année et permettront ainsi aux meilleurs participants d’engranger des points pour participer à des courses prestigieuses dans le monde entier.

Ne manquez pas cette occasion de (re) découvrir cette superbe région de la Semois !

Les inscriptions aux différentes courses du week-end ainsi que les informations pratiques sont accessibles via le site de l’organisation : www.grandraidgodefroy.be.

Il est également possible (sauf pour l’enduro qui est déjà complet) de s’inscrire directement sur place.