Le glouton, disparu de Belgique depuis la Préhistoire, s'est à nouveau reproduit au Domaine des Grottes de Han ! - © Tous droits réservés

Le 7 février dernier, la femelle Skally disparaît en tanière, présage d’une future naissance. Une gestation dont l’équipe des soigneurs se doute après avoir guetté les accouplements du mâle, Valle, avec Skally l’année dernière.

La reproduction de ce grand mustélidé est assez particulière. En effet, après la fécondation, le développement de l’œuf est suspendu jusqu’à la fin de l’automne, un phénomène appelé " ovoimplantation différée ". La phase réelle de gestation dure environ 40 jours.



Sur leur territoire à Han-sur-Lesse, les gloutons disposent de 7 tanières différentes et en changent régulièrement. Quelques semaines plus tard, lors d’un changement de tanière, Skally est aperçue avec 2 bébés par un soigneur du Parc. Les premiers mois étant ceux où les petits sont les plus vulnérables, l’équipe décide de ne pas intervenir afin de laisser la femelle prendre soin de ses jeunes. La ration de nourriture est alors renforcée. Au fil du temps, une question subsiste : les 2 petits vont-ils survivre ? La patience de l’équipe des soigneurs est récompensée le 10 mars, puisque Skally et ses 2 petits sont de nouveau observés lors d’un changement de tanière. Leurs apparitions sont ensuite de plus en plus fréquentes. L’équipe tente à plusieurs reprises d’accéder à la tanière afin de procéder à un check-up des bébés mais Skally fait preuve d’un instinct maternel protecteur très développé, ce qui rend la tâche ardue.

Il faut attendre le 17 avril pour qu’enfin le check-up des petits puisse se faire. Verdict : 2 beaux bébés ! Un mâle de 3,6 kg et une femelle de 3,2 kg. Ils sont en pleine forme et ont déjà le caractère bien trempé de leur espèce ! Les deux jeunes devraient atteindre leur taille adulte dès cet automne et rejoindront à leur maturité, d’ici maximum 2 ans, un nouveau parc.