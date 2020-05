Le "Gaume Jazz Festival" est annulé mais les inscriptions aux stages restent ouvertes

La 36ème édition du Gaume Jazz Festival qui devait se tenir à Rossignol (Tintigny) les 7, 8 et 9 août 2020 prochains ne pourra se tenir comme espéré.

Le 15 avril dernier, le Conseil National de Sécurité s'est positionné face aux manifestations de l'été. Nous avions espéré un assouplissement qui aurait rendu possible une édition corrigée à la lumière des recommandations mais il n’en fut rien.

C’est donc avec l’âme bien triste que nous avons décidé avec déchirement d’annuler à notre tour un événement qui avait pourtant été préparé avec le plus grand soin pour permettre faire la fête aux jazz de chez nous, découvrir quelques nouvelles perles et applaudir aussi quelques grandes figures du jazz," témoigne l’équipe du Gaume Jazz Festival et des JM du Luxembourg belge.

Leur décision, prise en toute conscience, se veut responsable par respect pour tous les artistes, techniciens, bénévoles et participants vu les risques sanitaires actuels. Ils tiennent également à exprimer une pensée particulière pour tous ceux et celles qui les aident, depuis le début de la pandémie, à traverser cette épreuve.

Cette crise bouleversante touche particulièrement le secteur culturel et met ainsi la lumière sur la dimension essentielle de la culture dans notre quotidien, espaces d’expressions irremplaçables pour partager notre présent, notre passé et notre avenir. La musique et singulièrement le jazz est source de bien-être, de joie et d’échange.

C'est pourquoi, l’équipe du Gaume Jazz Festival et des Jeunesses Musicales vous donne rendez-vous du 6 au 8 août 2021 pour une nouvelle édition.

L’équipe entière reste évidemment très attachée à son festival et se mobilise dès à présent pour étudier la mise en place de nouveaux petits rendez-vous afin que l’esprit " Gaume Jazz " retentisse malgré tout sur l’année 2020.

Elle a en effet l’ambition d’animer, dès que le contexte sanitaire et réglementaire le permettra, diverses initiatives pour faire revivre intensément le jazz en Gaume et maintenir les liens qu'elle a construits au fil des ans entre son public et les artistes.

Les personnes qui avaient acheté leur Pass Gaume Jazz 2020 seront contactées individuellement à la fin du mois de juin.

Pour les stages de jazz parallèles au Gaume Jazz (Stage résidentiel de jazz en Gaume du 2 au 8 août 2020 – Stage créatif des P’tits Gaumais du Jazz), c’est actuellement l’attente d’informations sanitaires précises. A la suite de quoi, ils feront l’objet d’informations concrètes quant à leur maintien et à quelles conditions au plus tard à la mi-juin.

Les stagiaires déjà inscrits seront aussi informés personnellement.