Le Forem Luxembourg propose Welcome, une séance d’information en ligne

Welcome c’est plus qu’une séance d’information ???? C’est une séance en ligne qui permet de découvrir ce que le Forem peut faire pour les demandeurs d’emploi mais de chez eux. Cette rencontre virtuelle interactive est basée sur l’échange et le conseil pour aider à avancer dans son projet professionnel. A partir d’une situation spécifique, un conseiller vous présente ce que le Forem peut offrir comme services, outils et en profite pour répondre à toutes vos questions.

Des pistes d’actions pour y voir plus clair :

Au terme de cette séance d’info, vous repartez avec des pistes d’actions concrètes selon vos besoins, et si vous n’y voyez pas encore suffisamment clair, vous pouvez prendre un rendez-vous personnel afin d’aller plus loin dans vos démarches.

Et concrètement, comment faire pour participer à une séance Welcome ?

Inscrivez-vous en ligne, et bloquez le RDV dans votre agenda. Vous recevrez un émail de confirmation avec le lien de l’événement. Le jour J, cliquez sur le lien et rejoignez les participants ! Vous pouvez participer à ce webinaire depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone ou un PC, connecté à internet.

Les prochaines dates sont les jeudis 28 janvier, 11 et 25 février, également le 11 et 25 mars, et ainsi de suite jusqu’au 1er juillet.

Inscrivez-vous vite en ligne via la page agenda du Forem !

https://agenda.leforem.be/welcome