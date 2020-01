Le Football Luxembourgeois a besoin d'arbitres d'urgence

Au niveau du football luxembourgeois, depuis plusieurs années, beaucoup trop de matches d’Equipes Premières doivent se dérouler SANS ARBITRE désigné par le BRALUX (Bureau Régional d’Arbitrage de la province de Luxembourg). Ce manque d’Arbitres a également, et évidemment, un impact sur les autres divisions qui mériteraient aussi d’avoir des arbitres officiels pour diriger leurs matches. Pour remédier à ce déficit, une session de deux cours, avec examen, pour candidats arbitres aura lieu chez nous les 11 et 18 janvier 2020.

L’ARBITRAGE… UNE FORMIDABLE ÉCOLE DE VIE

Le football est le reflet de notre société. Le sport forge le caractère. Les arbitres sont là pour prendre véritablement leurs responsabilités ! Prendre des décisions tout en faisant du sport. Celles-ci ne plairont pas toujours aux joueurs. Elles peuvent alors susciter une polémique, qui est propre au sport et à la vie en société.

Les divergences d’opinions et la discussion sont presque indissociablement liées au football. Elles peuvent porter tant sur le moment où la décision a été prise que sur la décision proprement dite. L’arbitre doit souvent prendre des décisions qui ne plaisent pas aux spectateurs ou aux joueurs, mais son rôle est de faire respecter les règles du jeu.

Il ne faut pas oublier que c’est le joueur qui est en infraction et que l’arbitre prend ses décisions conformément aux lois du jeu. Ce faisant, il protège non seulement le football mais également les joueurs contre lesquels une faute a été commise, et ce, sans se soucier de la période du match ou des noms des joueurs. Tout comme dans la vie, l’arbitre dispose d’un pouvoir de décision et doit prendre ses responsabilités.

QUI PEUT DEVENIR ARBITRE ?

Il suffit de réunir les conditions suivantes :

Avoir au moins 15 ans ;

Être affilié(e) ou s’affilier prochainement à un club de l’ACFF ;

Être physiquement apte.

Vous jouez déjà au football ? Vous entraînez une équipe ? Cela ne pose pas de problème. Vous pouvez parfaitement combiner les deux.

COMMENT DEVENIR ARBITRE ?

La formation d’arbitre est dispensée dans toutes les provinces. Le cours comporte un volet théorique et un volet pratique, au cours duquel tu seras accompagné d’un formateur. Des cours de perfectionnement te permettront de rester au courant des dernières modifications des lois du jeu.

NOS PROCHAINES SESSIONS

PROVINCE ADRESSE MODULES 1 ET 2 de 9H à 15h30 MODULES 3,4 ET 5 de 9h à 15h30 BRABANT Avenue Houba De Strooper 145 – 1020 BRUXELLES 11/01/2020 18/01/2020 HAINAUT Rue Brunehaut 197 – 7024 CIPLY 18/01/2020 25/01/2020 LIEGE Rue Rennequin Sualem 25 – 4000 LIEGE 18/01/2020 25/01/2020 LUXEMBOURG Rue des Hes – 6840 LONGLIER 11/01/2020 18/01/2020 NAMUR Chemin de Beauloye 40 – 5022 COGNELEE 25/01/2020 01/02/2020

Inscriptions ici

www.acff.be