Le "FlamencoFestival" annulé à Esch/Alzette

La Kulturfabrik et le Círculo Cultural Español Antonio Machado sont au regret de vous annoncer l'annulation de la 15ème édition du FlamencoFestival Esch qui devait se tenir du 2 au 16 mai 2020.

Les organisateurs se faisaient une joie de célébrer les 15 ans de leur beau festival, et malgré la crise sanitaire actuelle, ils gardaient l'espoir d'une autre issue. Mais, suite à l'évolution de la pandémie et aux confinements successifs imposés dans de nombreux pays, ils sont dans l'obligation d'annuler l'édition 2020 et cela pour des raisons d'organisation évidentes. En cette période d'incertitude, cela leur semble la seule option raisonnable.

L'équipe organisatrice espère vivement que la situation au Luxembourg et dans le reste du monde se sera considérablement améliorée d'ici le mois de mai. Mais, même si c'était le cas, elle ne serait plus en mesure de garantir les conditions d'accueil et de sécurité optimales pour les artistes, les équipes et le public.

"Cette décision est un vrai déchirement pour notre équipe, les artistes et tous les partenaires qui nous soutiennent. Mais ce n'est que partie remise ! L’année prochaine, nous fêterons dignement, et dans un contexte plus serein, la 15ème édition du FlamencoFestival Esch. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres." conclut Fatima Rougi, Chargée de communication & presse pour Kulturfabrik asbl.