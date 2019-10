Du 26 octobre au 10 novembre, le Festival International Nature Namur s’exporte à Arlon pour la cinquième année. Le FINN à Arlon, ce sera une magnifique exposition de photos mais pas seulement ! De nombreuses activités seront proposées durant la quinzaine sur la thématique de la nature.

Rendez-vous au 2e étage du Palais et au Royal Office du Tourisme d’Arlon.

La sélection 2019 du Festival International Nature Namur sera présentée au Palais. Une centaine de clichés réalisés sur le thème de la nature : paysages, animaux… sera exposée. Ces photos ont été sélectionnées par un jury de professionnels et elles valent le détour. La sélection 2019 de films amateurs sera projetée en boucle.



Les clubs photos (ABDclX, IRAS, Lambda, Le Photon) de la région seront également mis à l’honneur. Ils présenteront leurs clichés évidemment également axés sur le thème " nature ".



Les expositions au Palais sont accessibles du mardi au dimanche de 14h à 18h.



EXPOSITION PHOTOS " Une vie de renard " – Royal Office du Tourisme d’Arlon, du 26 octobre au 10 novembre. Franco Limosani est passionné de photos et de renards. À l’occasion de la sortie de son nouveau livre intitulé " une vie de renard ", Franco Limosani nous présente ses magnifiques clichés dans la salle d’exposition du Royal Office du Tourisme d’Arlon. De plus, Franco Limosani sera en dédicace le samedi 26 octobre à l’Office du Tourisme ainsi que le dimanche 10 novembre au Palais. Venez le rencontrer… Il sera également présent à d’autres dates (celles-ci seront affichées dans l’exposition). Son livre " une vie de renard " est en vente à l’Office du Tourisme d’Arlon. Exposition accessible : les samedis, de 9h à 17h, le dimanche 27/10, de 9h à 17h, les dimanches de novembre de 10h à 14h, en semaine, de 9h à 17h, fermé le 1/11. L’accès à l’exposition est gratuit.



De nombreuses animations rythmeront la quinzaine :



CONFERENCE – 26 octobre, 19h30 au Palais Une conférence intitulée " de la sélection pour sauver les abeilles " sera donnée par Sacha D’Hoop (Arista Bee Research Belgium asbl). Il s’agit d’une conférence organisée par l’abeille arlonaise qui se tiendra le samedi 26 octobre à 19h30 dans la salle de spectacle du Palais.



BALADE GUIDEE – samedi 2 novembre, 14h " Histoire d’arbres et gourmandises au cœur d’Arlon ". Cette visite guidée vous emmènera à la découverte de notre charmante ville d’Arlon. Une balade autour de la thématique de la nature et toute en gourmandise puisque des pauses dégustations vous seront proposées. Départ de la balade dans la cour de l’Office du Tourisme d’Arlon (Rue des Faubourgs, 2 – 6700 Arlon).

Prix : 13 €/personne. Réservation obligatoire avant le 29 octobre à l’Office du Tourisme d’Arlon 063/21 63 60 ou info@ot-arlon.be. Le paiement (au bureau ou sur le compte BE46 3670 0391 7136) valide l’inscription.



LA NATURE AUTREMENT – dimanche 3 novembre, 14h30 et 16h10 " Se relier à la nature et aux éléments par l’expérience sonore et vocale : sons, mantras et chants sacrés ". Sylviane Conzen propose à travers deux ateliers, deux façons de se relier à Soi par les éléments de la nature. Rendez-vous au Palais le dimanche 3 novembre.



" Mantras et sons sacrés " : en toute intériorité, à 14h30. Les yeux fermés, en conscience de la vibration des sons émis, chanter en boucle des sons et mélodies sacrés et des mantras propres aux éléments naturels. Ressentir l’énergie qui est mise en mouvement à l’intérieur de nous et se détacher de notre mental.



" Chants sacrés traditionnels en polyphonie " : dans une dimension de partage et de connexion de groupe, à 16h10. A l’issue du premier atelier, dans un esprit de connexion, pratiquer ensemble des chants issus de cultures traditionnelles amérindiennes et africaines, à 2 voix ou plus, selon les possibilités du groupe. L’idée de cet atelier n’est pas la performance vocale, mais l’immersion dans le son et la connexion par les voix et le groupe, aux éléments de la nature qui sont honorés dans les chants proposés.



Chaque atelier peut se pratiquer séparément, bien qu’ils soient conçus comme une continuité. Places limitées, inscription obligatoire. Les ateliers sont ouverts à tous. Prix : 12 €/atelier. Le versement, à faire avant le 31 octobre, fait office d’inscription. Infos et inscriptions : lesvoiesliees@gmail.com – www.lesvoiesliees.com



SUIVEZ LE GUIDE – dimanche 10 novembre, 9h30 à l’Hydrion " Balade des castors " par Colette Malvaux Notre guide nature vous emmènera du côté de l’Hydrion, un écosystème riche à découvrir, contrasté : zone humide, couvert forestier diversifié ainsi que son habile et ingénieux constructeur : le castor. Départ de la balade au parking de l’ADEPS (Hydrion). Prix : 3€/personne – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.



JOUEZ – dimanche 10 novembre, de 14h à 17h, au Palais " Ouvrez l’œil… " Découvrez l’exposition avec les magnifiques photos du FINN tout en vous amusant. Deux niveaux (adulte et enfant dès 5 ans) permettront à toute la famille de jouer. Prix : 2 € par feuillet. Cadeau à la clé pour les gagnants du tirage au sort qui sera réalisé le 12 novembre.



Infos : Royal Office du Tourisme d’Arlon

Rue des Faubourgs, 2 6700 Arlon

063/21 63 60

info@ot-arlon.be – www.facebook.com/Arlontourisme

Page Facebook du FINN à Arlon : Le Festival International Nature Namur s’exporte à Arlon