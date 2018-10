Le Festival du Rire de Bastogne : une affiche hors du commun et plein de nouveautés...

Déjà la sixième édition !



Lors des éditions 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, le Festival du Rire de Bastogne a accueilli Jean-Marie Bigard, Guillaume Bats, Michel Boujenah, Martin Charlier, Albert Cougnet, James Deano, François-Xavier Demaison, Jérôme de Warzée, Elastic, Les Enfants de Choeur, Gui-Home, Jovany, Jarry, Jeanfi Janssens, Les Jumeaux, Kody, Bérengère Krief, Laura Laune, Fabian Le Castel, Manon Lepomme, Roland Magdane, Gustave Parking, Elodie Poux, Angel Ramos Sanchez, Pierre Richard, Anne Roumanoff, Richard Ruben, Sofia Syko, Tatayet, Pierre Theunis, Samuel Tits, Freddy Tougaux, Verino, Caroline Vigneaux, Wally, Walter…



En 2017, 6000 spectateurs ont assisté aux spectacles proposés.



En 2018, ils étaient … 8000 !



Le programme 2019 en (très) bref :



 Samedi 23 mars : Bruno Salomone (et la finale des talents de l’humour)

 Dimanche 24 mars : Renaud Rutten

 Mardi 26 mars : Dommages

 Vendredi 29 mars : Kévin & Tom

 Samedi 30 mars : Chantal Ladesou

 Dimanche 31 mars : Les Mangeurs de Lapin

 Mardi 2 avril : Antonia de Rendinger

 Jeudi 4 avril : Topick

 Vendredi 5 avril : Manon Lepomme

 Samedi 6 avril : Jean-Marie Bigard

Quelques chiffres :



 12 associations partenaires

 Plus de 30 artistes

 200 bénévoles

 8000 spectateurs



Séance scolaire (nouveauté) :

En plus des spectacles classiques en soirée, le Festival proposera une séance le jeudi 4 avril à 14h00. Elle sera destinée aux étudiants qui, le lendemain, partiront en vacances pour deux semaines. Les ados découvriront Topick.



Nouvelle bière : la Super Festival :

La Cuvée spéciale du Festival du Rire a été servie pendant les cinq premières éditions du Festival de Bastogne. Place à une nouvelle bière : la Super Festival. Elle sera mise en bouteille ce 24 octobre. Nous allons également proposer les pralines du Festival du Rire. Elles sont en cours d’élaboration chez une chocolatière locale.



Collaborations :

Le Festival a plus que jamais la volonté d’accentuer sa collaboration avec d’autres opérateurs et d’autres festivals. Des projets communs entre Bastogne et Rochefort sont d’ailleurs actuellement en pleine réflexion.



Adhésion à la FFH :

Le Festival du Rire de Bastogne rejoint la Fédération des Festivals d’Humour. Créée en 2008, la FFH une quarantaine de Festivals d’Humour d’importances et de fonctionnements différents plus ou moins récents. Les objectifs et actions de la FFH sont multiples et portés dans l’intérêt commun des adhérents et leur diversité. Presque tous les Festivals qui composent la FFH sont français à l’exception de Rochefort et désormais, Bastogne. L’assemblée générale se déroulera en février 2019 à Tournon.



Action Anniversaire (nouveauté) :

Nous allons proposer une formule spéciale et préférentielle pour les personnes qui fêtent leur anniversaire durant le festival. Nous les invitons à se manifester maintenant. Leurs amis peuvent également les " dénoncer " pour leur permettre de profiter de cette action.



Espace 23 : nouveau pôle culturel :

Un projet de relifting complet de la " Salle Jean XXIII " et de ses abords auquel le Festival du Rire est étroitement associé. Après les travaux, l’infrastructure sera composée de deux salles de spectacle, d’un espace d’accueil plus grand et fonctionnel, d’un parking repensé… Quinzaine commerciale

Lancée en 2016, cette initiative s’inscrit dans la volonté d’associer les commerçants de Bastogne à notre Festival. La quinzaine se déroulera du 18 février au 4 mars 2019 et, grâce au soutien de près de 80 commerçants, permettra à de nombreuses personnes de gagner leurs entrées pour les spectacles du Festival.



Les Talents de l’Humour :

Les auditions se sont déroulées le samedi 20 octobre. Douze humoristes ont été auditionnés. Cinq seront retenus pour la finale du 23 mars 2019.

Lors de l’édition 2016, c’est l’humoriste PE qui avait remporté le prix du public, le prix de la presse et le prix du jury. En 2017, Rudy Goddin avait remporté le prix du jury tandis que la miss météo Cécile Djunga était repartie avec le prix du public et le prix de la presse.

En 2018, Etienne Serck a décroché le prix du jury tandis que Florence Mendez a fait coup double avec le prix du public et le prix de la presse.



Billetterie :

Les tickets sont en vente à Bastogne au Syndicat d’Initiative (Place Mc Auliffe).

Une permanence sera également ouverte tous les mardis et jeudis de 18h00 à 20h00. Adresse : Rue Pierre Thomas n°40. C’est là qu’il est possible d’acheter les différents abonnements. Ces packs s’inscrivent dans la volonté de proposer un festival à prix très démocratiques. Trois formules différentes sont proposées : 55 euros (3 spectacles dont Renaud Rutten), 70 euros (3 spectacles dont Bruno Salomone) ou 90 euros (4 spectacles dont Chantal Ladesou).

Les tickets et abonnements sont également en vente sur www.RireBastogne.be.



Avec les associations et acteurs locaux :

Comme lors des cinq premières éditions, l’asbl Festival du Rire de Bastogne impliquera les associations, acteurs et commerçants locaux.

Pour les soirées organisées à l’Espace 23, la tenue du bar sera systématiquement confiée à une association qui en retire 100% des bénéfices. En contrepartie, les associations donnent un coup de main à l’asbl Festival du Rire pour vendre les tickets des spectacles.

Douze associations vendent donc des tickets :

 Sorop Coeur Ardenne Bastogne : Anne Michaux au 0475.68.13.36

 Crows Bastogne : Censier Séverine au 0496.12.90.94

 Les Passe la Can’s : Sylvain Lockman au 0498.47.33.34

 Les Anciens Gédiwis : Murielle Raskin au 0493.71.67.04

 RESC Houffaloise : Eric Lejeune au 0497.44.14.26

 Les Bas’Potes : Florence Girs au 0478.83.11.80

 Nuts Bastogne Basket Club : Cathy Léonard au 0478.45.35.89

 Club de football de Chaumont : Claudine Delperdange au 0473.69.23.53

 Club de football de Vaux-Noville : Stany Rossion au 0495.29.30.05

 Club de football de Tenneville : Bruno Gillet au 0498.15.95.13

 Club de gym de Wardin : Dominique Hardy au 0472.22.13.78

 Club de football de Gouvy : Séverine Léonard au 0498.12.71.67



 info@rirebastogne.be