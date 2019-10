Le Festival du Rire de Bastogne lance ses Coups de Coeur

La septième édition du Festival du Rire de Bastogne se déroulera du 21 mars au 4 avril 2020. Les decjprogrammateurs annoncent une affiche exceptionnelle ! En attendant, ils proposent un nouveau concept les 1er et 2 novembre prochains : « Les Coups de Cœur du Festival du Rire »

Comme chaque été, une équipe du Festival du Rire de Bastogne s’est rendue dans le Vaucluse pour y découvrir de nombreux spectacles du fameux Festival Off d’Avignon. Les responsables de la programmation du festival bastognard ont visionné plus de 30 artistes et ont eu des véritables coups de cœur pour deux spectacles.

Deux spectacles " Coups de Cœur "

Le premier coup de cœur, c’est pour le spectacle de Chanson d’Occasion. Il s’agit de trois musiciens vendéens qui revisitent des tubes de la chanson française. Cela va de Renaud à NTM en passant par Téléphone et Niagara. Mathias, François et Manolo recyclent avec malice ces pépites de la chanson populaire et leur offrent un nouveau look façon swing manouche. Ils ont déjà plus de 500 concerts à leur actif mais ne sont jamais venus en Belgique ! " Si on aime la musique et surtout la musique française, on a ici le bon trio ", affirme Catherine Layon, de l’équipe programmation du Festival de Bastogne. " Ils nous emmènent sur Cabrel, Indochine, Françoise Hardy… Mais tous ces hits sont revisités à la sauce swing. Alors même s’il n’est pas évident de faire lever les spectateurs, sachez qu’ici au fur et à mesure, l’ambiance grimpe, et tout le monde va se lever pour se déhancher et chanter les paroles que l’on connaît tous bien. Mathias, François et Manolo sont de très bons chanteurs mais également d’excellents musiciens. Alors pour ne les avoir vus qu’une heure à Avignon cet été, je suis restée sur ma faim et partie en chantant sur l’air de la dernière chanson du spectacle et le sourire aux lèvres ! "

Le deuxième coup de cœur, nous l’avons eu pour un humoriste belge. Nous faisons parfois beaucoup de kilomètres pour découvrir ou redécouvrir nos compatriotes. C’est donc à Avignon que nous avons découvert le spectacle " Mauvais choix " d’Etienne S, un humoriste que l’on connaît bien à Bastogne puisqu’il y avait décroché le prix du jury en 2018. " Nous connaissions évidemment Etienne mais nous n’avions jamais eu l’occasion de voir la totalité de son spectacle ", confie David Martin, le président du Festival de Bastogne. " Nous avons été très agréablement surpris par ce spectacle qui mêle plusieurs disciplines. On y retrouve du stand up mais aussi beaucoup d’autres choses comme des percussions. Quand on est programmateur, on est constamment à la recherche de spectacles qui sortent de l’ordinaire. Celui d’Etienne S ne ressemble à aucun autre. On passe un très bon moment avec beaucoup de vannes, du rythme, de l’interactivité, un fil rouge et un beau message. "

Les Coups de Cœur du Festival du Rire de Bastogne : un nouveau concept

David Martin explique comment est née l’idée de créer ce nouveau concept. " De retour d’Avignon, nous avions vraiment envie de pouvoir présenter ces trouvailles à notre public mais nous avions un problème. L’affiche 2020 était déjà complètement bouclée, il ne restait plus aucune date libre. Nous avons donc trouvé une parade et décidé de lancer un nouvel événement en prélude au véritable festival qui aura lieu en 2020. " Cette nouvelle formule, qui sera peut-être récurrente, est essentiellement destinée à présenter les coups de cœur des programmateurs en dehors de la période du festival en mars-avril.

La première édition du week-end " Coups de Cœur " se déroulera les 1er et 2 novembre 2019 dans un Espace 23 qui sera déjà habillé aux couleurs du Festival du Rire.

Durant ce week-end, les Français de Chanson d’Occasion joueront les deux soirs.

Le vendredi 1er novembre, ils proposeront leur spectacle complet avec un max de tubes. Juste après le concert, la soirée se poursuivra en musique avec un after party au bar. Aux platines, on retrouvera… DJ Tougaux. Freddy Tougaux n’est pas un coup de cœur d’Avignon, c’est un coup de cœur tout court du Festival du Rire. Pour la première fois, il se transformera en… DJ Tougaux !

Le samedi 2 novembre, le programme sera chargé. A 14h00 se dérouleront les auditions du concours " Les Talents de l’Humour " dont les lauréats des dernières années sont PE, Cécile Djunga, Florence Mendez… Sur la grande scène de l’Espace 23, une quinzaine de candidats tenteront de décrocher leur ticket pour la finale du 28 mars 2020. Hormis Freddy Tougaux qui se chargera de la présentation, on attend du beau monde ! Les organisateurs comptent sur un maximum de spectateurs pour les découvrir d’autant plus que l’entrée à ce spectacle est gratuite. Mieux encore, des places pour le Festival 2020 seront offertes lors de ces auditions aux spectateurs les plus chanceux !

Le soir, c’est un double spectacle qui sera proposé. D’abord celui d’Etienne S et ensuite, après l’entracte, on retrouvera Chanson d’Occasion pour une bonne heure de tubes endiablés. Plusieurs surprises seront encore réservées aux nombreux spectateurs attendus durant ces deux soirées.

Ticket pour un soir : 25 euros.

En vente sur RireBastogne.be et au Syndicat d’Initiative de Bastogne.