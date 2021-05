Le Festival du Rire de Bastogne est reporté en 2022 mais des surprises sont attendues durant cet été…

Le récent Codeco a abouti à un calendrier de reprise des spectacles. La communication est assortie de dates, de chiffres mais surtout de conditions et d’incertitudes.

L’équipe du Festival du Rire de Bastogne se réjouit de ce cadre permettant de proposer une offre culturelle estivale adaptée à la situation sanitaire.

Des événements pourront être organisés durant les prochains mois et les organisateurs reviendront d’ailleurs vers nous début juin avec de bonnes nouvelles pour cet été.

En attendant, les spectacles de juin et de septembre 2021 ne pourront pas avoir lieu aux dates prévues. Les mesures et le plan annoncés par le Codeco impliquent trop de contraintes et d’incertitudes pour pouvoir organiser sereinement l’événement dans son format habituel ou dans un cadre acceptable d’un point de vue qualitatif et logistique. Il n’est pas inutile de rappeler que la plupart des spectacles affichent " complet " et que le Festival du Rire de Bastogne ne se limite pas à des spectacles. Il repose sur une alchimie qui a fait ses preuves et qui allie spectacles, premières parties découvertes, entractes, bar, chapiteau… Le tout, dans une ambiance et une convivialité qui ne peuvent être garanties actuellement et auxquelles tiennent beaucoup les organisateurs.

Le Festival du Rire a besoin de certitudes pour exister. L’équipe a donc dû trancher afin de ne pas voir la pérennité du projet menacée.

Il a été décidé d’être encore un peu patients de façon à donner un maximum de chances de retrouver le Festival du Rire dans des conditions optimales d’accueil des spectateurs, des partenaires et des équipes artistiques.

Le nouveau calendrier est déjà connu.