Le festival Alimenterre passe par Arlon et la Halle de Han

Le Festival de films Alimenterre organisé par SOS Faim a débuté ce 9 octobre à Bruxelles et revient pour la onzième année consécutive. Il est ensuite organisé dans plusieurs villes de Wallonie grâce à de nombreux partenaires associatifs et de la vie locale dont à Arlon, à la maison de la culture et à la Halle de Han à Han (Tintigny), les 15 et 17 octobre.

L’objectif est de dénoncer les désordres alimentaires et agricoles dans le monde et d’amener les spectateurs à s’interroger sur leur responsabilité en tant que citoyen en identifiant avec eux des alternatives.

En effet, alors que de plus en plus de citoyens prennent conscience des dérives du système alimentaire mondialisé, le festival ALIMENTERRE part à la rencontre de ceux qui s’engagent pour une alimentation durable et solidaire ici et dans le monde.



Des questionnements et des alternatives :

Chaque année, le Festival Alimenterre est l’occasion pour ses organisateurs de rappeler au public belge que près d’un milliard de personnes souffrent de la faim sur notre planète.

Et plus de 2/3 d’entre elles sont des paysans. Ce paradoxe est le résultat de choix politiques sur lesquels nous pouvons agir en tant que citoyens.

Voulons-nous encore d’un modèle agroalimentaire qui non seulement ne parvient pas à nous nourrir mais qui, de plus, ne se soucie pas de notre environnement et de notre santé ?

Les alternatives existent. Le Festival Alimenterre veut les mettre à l’honneur.

Une remise de prix par un Jury de pro :

SOS Faim souhaite soutenir des productions cinématographiques engagées. Cette année encore, le Prix du Festival de films Alimenterre récompensera un documentaire de la sélection pour sa force de sensibilisation et son pouvoir de mobilisation.

Il sera à nouveau décerné par un jury de professionnels du documentaire, des médias et des experts thématiques, présidé par Olivier de Schutter. Le lauréat recevra un soutien financier de 1000€ ainsi qu’une aide à la distribution auprès du secteur associatif belge tout au long de l’année suivante, via les “Kits de projection Alimenterre”.

ALIMENTERRE UN FESTIVAL POUR DÉNONCER LES DÉSORDRES ALIMENTAIRES DU MONDE

Pour cette 11e année consécutive, le Festival Alimenterre propose au public belge francophone une sélection de documentaires qui illustrent les désordres agricoles et alimentaires. La sélection propose surtout des

alternatives pour relever ces défis à l’échelle locale et mondiale.

Chaque année, le Festival se déroule dans le cadre de la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre. L’édition bruxelloise est suivie par une tournée wallonne à Arlon, Charleroi, Liège, Mons, Namur, Ottignies et Louvain-la-Neuve.

Des films, des débats et des ateliers sont organisés en présence de leaders paysans du Sud, de spécialistes du monde agricole, de réalisateurs, et de porteurs d’initiatives concrètes et locales.



https://festivalalimenterre.be/ ​​​​​​​