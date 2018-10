Le Festival Alimenterre fête ses 10 ans

Depuis 10 ans, le Festival Alimenterre propose une sélection de films documentaires qui mettent en évidence les désordres agricoles et alimentaires et proposent des alternatives pour relever ces défis à l'échelle locale et mondiale. Il se tient durant ce mois d'octobre un peu partout en Wallonie

Organisé par l’ONG SOS Faim Belgique, le festival souhaite sensibiliser les citoyens aux enjeux de l’agriculture paysanne et leur faire connaître les pistes d’actions vers un système agricole et alimentaire plus juste et plus durable.

Des films, des débats et des ateliers sont organisés avec la présence de spécialistes du monde agricole, des réalisateurs, des leaders paysans du Sud et des porteurs d’initiatives concrètes et locales.

Où ?

Namur : Cinéma Caméo et Quai 22

Ottignies LLN : Centre Culturel, Maison de la Laicité, Altérez-vous et Cinescope

En province de Luxembourg : Maison de la Culture d'Arlon, Nature Attitude Anlier, COmplexe sportif du Lac de Messancy

