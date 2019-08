Le Donkey Rock Festival : rendez-vous à Sélange du 9 au 11 août

C’est une affiche alléchante et quelques changements plus ou moins importants que l’organisation du Donkey Rock Festival nous propose pour cette 14e édition du festival sélangeois qui aura lieu ces 9, 10 et 11 août près de Messancy.

Ce ne sont pas moins de 20 groupes qui prendront part à cette édition 2019 avec comme souvent un vendredi très rock’n’roll qui proposera des groupes à la renommée importante comme Dagoba ou encore Sidilarsen qui pour son retour sur la scène sélangeoise viendra défendre son nouvel album pour une des premières dates de sa nouvelle tournée.

Le samedi fera la part belle à la mouvance new wave et cold wave des années 80 avec le groupe culte Trisomie 21, les Italiens de we are waves ou encore l’un des meilleurs tributes Européens de ce groupe mythique de la scène new wave qu’est Depeche Mode. Sans oublier Grand Blanc, l’une des sensations de la nouvelle scène rock française.

Pour la journée du dimanche dont l’entrée est gratuite, les organisateurs ont fait confiance à des groupes talentueux comme Monsieur Wilson (reprises de standards du rock français comme Baschung, Higelin, Aubert, Thiéfaine…), The Brack Brothers (dont le chanteur, Florent Brack, a gagné l’émission The Voice Belgique en 2015 et qui propose des covers de tous types et de tout temps) et enfin The Thousand Sails (tribute to the Pogues) dont le chanteur n’est autre que Théo Clark.

Au rayon des nouveautés : les plus importantes se situeront au camping avec les concerts le samedi après-midi de Ritual Brawl, Sterpi et Gustave Brass Band mais aussi un bar, des food trucks, et pour la première fois et le confort des festivaliers : des douches. Le Donkey Rock Festival ira encore plus loin également dans son envie de limiter au maximum son empreinte écologique. C’est ainsi qu’une équipe sera mise en place pour effectuer un tri complet des déchets sur le festival et le camping et sensibiliser les festivaliers à l’importance de collaborer à cette démarche. Enfin la dernière nouveauté sera le concert des Chevaliers à Moustache dédié aux enfants le dimanche sur le coup de 14h15.

Programmation complète :

Vendredi :

Holy Hop Circus – Sidilarsen – Dagoba – Full Throttle Baby – Schëppe Siwen

Samedi :

Au camping à partir de 13h30 : Ritual Brawl – Sterpi – Gustave Brass Band

Sur scène à partir de 18h00 : The Zoïds – Screaming Use of Bass – We are Waves – Grand Blanc – Trisomie 21 – Secret Garden (Depeche Mode Tribute) – DJ Gondrand

Dimanche :

Gabriel Muschang – Les Chevaliers à Moustache (concert pour enfants) – Monsieur Wilson – The Brack Brothers – The Thousand Sails (The Pogues tribute)

Prix d’Entrée :

En Prévente : Vendredi : 22,50 € – Samedi : 22,50 € – Pass week-end : 35,00 € Sur place : Vendredi : 25,00 € – Samedi : 25,00 € – Pass week-end : 40,00 €

Gratuit tout le week-end pour les enfants jusqu’à 12 ans

Gratuit pour tous le dimanche



Toutes les infos sur : www.donkeyrockfestival.com