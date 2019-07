Le Domaine du Val de l'Aisne fête son 50ième anniversaire en fanfare durant ce weekend

Les 50 ans du Domaine Le Val de l’Aisne

Du 5 au 7 juillet prochains, à Blier, le camping du Val de l'Aisne, désormais rebaptisé Domaine Le Val de l'Aisne, fêtera ses 50 ans d’existence.

À l’origine de celui-ci, la famille Delvaux, bien connue dans le secteur commercial, notamment avec ses enseignes DEMA ou SANIDEL.

Elle a choisi cet endroit pour sa situation géographique exceptionnelle en plein cœur de l’Ardenne belge entre les principaux pôles touristiques que sont Durbuy, La Roche-en-Ardenne et Hotton.

En bordure de l’Aisne, une paisible rivière qui donnera son nom au camping. Le site s’étend sur 12 ha et dispose d’un magnifique étang en son centre.

Durant ses trente premières années, le camping a charmé des centaines de familles par son cadre remarquable plus que par les services proposés. Il faut dire qu’à l’époque, les campeurs avaient des attentes bien moins exigeantes qu’aujourd’hui.

Le camping était principalement fréquenté par des familles qui désiraient avoir un pied-à-terre en Ardenne. Les infrastructures étaient quasi inexistantes, à savoir trois petits blocs sanitaires en tout et pour tout.

Une seule personne, Jules Sevrin, récemment décédé, assurait la gérance du camping.

Le renouveau

La deuxième partie de son histoire commence en 1999. Elle est liée à une famille originaire de Jabbeke, près de Bruges, la famille Van Massenhove.

Kristof travaille alors comme gérant dans un camping à Jabbeke, ce même camping où il accomplit durant plusieurs étés un job d'étudiant.

Depuis quelque temps, Kristof cherche avec son épouse Mieke le terrain idéal pour ouvrir son propre camping. Les recherches s’arrêteront à Blier quand ils découvriront le camping du Val de l’Aisne. Ils tombent immédiatement sous le charme des somptueuses vallées ardennaises qui encerclent le camping. " J'ai rencontré Benoît Delvaux à deux reprises, explique Kristof. La seconde fois, on n'a pas discuté plus de cinq minutes dans un restaurant avant se mettre d'accord sur le prix d'achat. "

Dès cet instant, Kristof ne cache pas ses ambitions. Il n'a qu'un objectif en tête :proposer le meilleur service d’hôtellerie de plein air en Ardenne.

La métamorphose s'opère au fil des ans : restaurant, véranda, plaine de jeux, terrains de sport, aire de camping-car, nouveau bloc sanitaire, station de lavage pour camping-car, station d’épuration voient le jour les uns après les autres.

Pour répondre aux besoins de ses campeurs, le couple investit également dans une nouvelle ligne internet à très haut débit. Ce sera le cadeau des 50 ans puisqu'elle sera opérationnelle en septembre prochain.

Les nouveaux propriétaires ouvrent aussi le camping aux touristes de passage et proposent des mobil-homes en location. Ils diversifient également l’offre d'accueil avec des gîtes et des hébergements insolites. Bulles transparentes, roulottes, tentes lodges, sheddies, un mix entre une tente et un chalet, côtoient désormais les caravanes.

Entre-temps, la famille Van Massenhove s’est agrandie. Les trois enfants, qui déambulent depuis leur plus jeune âge dans les allées du camping, sont maintenant en âge de donner un coup de main dans le Domaine. Eva, l’aînée, et Janne, la cadette, rejoignent l'équipe d'animation pendant les congés scolaires. Bram, quant à lui, accompagne l’équipe d’entretien pendant les vacances.

Pour refléter le développement du camping et sa nouvelle philosophie, le camping Le Val de l’Aisne est donc devenu le Domaine le Val de l’Aisne. Mais l’objectif de départ n'a pas changé d'un iota: il veut se renouveler en permanence pour satisfaire au mieux à chaque fois sa clientèle.

Aujourd’hui, le camping emploie seize personnes à temps plein, ce qui en fait l'un des premiers employeurs de la commune d'Erezée.

Il est devenu un véritable petit village qui peut accueillir près de 400 familles. Le couple le veut ouvert à tous. S'y croisent dès lors touristes et habitants des alentours qui viennent profiter de la brasserie-restaurant et des différentes animations organisées tout au long de l’année.

Le camping s'est rendu célèbre dans le monde entier avec son entrée dans le Guinness-book des records, lorsqu'il réalisa la plus longue brochette de l'histoire. Une brocante y est organisée chaque 21 juillet. Son étang transformé en carpodrome fait le bonheur des pêcheurs et y accueille régulièrement des compétitions.

Le Domaine est aussi le siège du dernier-né des clubs de la Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles, le Club cyclotourisme " Le Val de l'Aisne ", un club pour les 7 à 97 ans, où cyclistes francophones et wallons, unis par la même passion, partagent de bons moments. En quelques semaines, le club a franchi le cap des cinquante affiliés et les demandes ne cessent d'affluer.

L’anniversaire

C’est donc à Blier, au Domaine Le Val de l’Aisne que la famille Van Massenhove vous invite à venir célébrer les 50 ans de la référence des campings de l'Ardenne les 5, 6 et 7 juillet 2019. Vous aurez d'abord le plaisir d’assister à un show musical exceptionnel. Vous retrouverez sur scène: Johnny Logan alias "Mister Eurovision " ; ABBA Gold (le meilleur Tribute band de ABBA) ; Heverband emmené par Jan Ceulemans, Thierry Luthers qui rendra hommage à Johnny Hallyday; The Exclusive Strings, Olivier Laurent (véritable incarnation de Jacques Brel) ou encore Ronn Moss que vous connaissez mieux dans son rôle de Ridge Forrester dans la série Amour, Gloire et beauté.

Cet événement est gratuit pour tous les locataires d’une parcelle à l’année.

Le prix public est de 10 €/jour et 60€/jour pour l’accès VIP qui comprend un buffet festif et les boissons.

Les billets sont en vente via ce lien : https://www.billetweb.fr/50-ans-du-domaine-le-val-de-laisne

Vous pouvez également gagner vos entrées grâce à la carte de fidélité disponible dans le restaurant du Domaine.

Une galerie d'art en plein air

Passionné d'art, de peintures comme de sculptures ou de poésies, Kristof Van Massenhove met aussi à profit ce 50e anniversaire pour projeter en pleine lumière, dans les allées verdoyantes de son domaine, plusieurs créations qui collent parfaitement à la beauté des lieux.

Durant tout le mois de juillet, amateurs d'art ou simples touristes auront le loisir de découvrir les sculptures de Mia Moreaux, Vincent Rousseau, Vladimir Kazan, Yann-Éric Eichenberger, mais aussi une œuvre pour le moins originale de Willoos, une vache aux couleurs éclatantes, celles qui caractérisent si bien la palette de cet artiste.