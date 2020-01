Le dernier maillot de l'ex-Standardman Renaud Emond aux enchères - Luxembourg Matin - 15/01/2020 Pour la première vente aux enchères de l’année au profit de l’Asbl « Un Geste pour Evalentine », quoi de mieux que le maillot de l’un de nos joueurs made in Luxembourg et qui fait la grosse actualité du moment grâce à son transfert au FC Nantes... Évidemment c’est Renaud Emond ! Il a fait l’honneur d’offrir à l’asbl son dernier maillot dédicacé du Standard. Autant vous dire qu’il est collector. En plus d’acquérir ce superbe collector, 2 entrées vous seront offertes pour la soirée organisée par le club de football en salle "Forza Messancy", le 8 février prochain et/ou une partie des bénéfices seront reversées à Fondatioun Kriibskrank kanner qui vient en aide aux enfants atteints d’un cancer. Mise de départ 30 euros. Fin des enchères le dimanche 26 janvier à 20h. Inutile de vous rappeler que l’intégralité de la vente du maillot sera reversée à la fondatioun Kriibskrank kanner. Sébastien Condemi de l'Asbl "Un Geste pour Evalentine", était l'invité ce mardi de Philippe Lorain aux alentours de 6h20 :