Le crowdfunding : le bon plan pour développer votre activité ?

Les opérateurs partenaires de la plateforme " Création d'activité " de la Province de Luxembourg coordonnée par le Service Relation aux Opérateurs de la Direction Territoriale du Luxembourg organisent un événement à double objectif :

* Informer les personnes, qu'elles aient ou non envisagé de faire appel au crowdfunding pour développer leur activité et/ou la lancer ;

* Les mettre en contact avec des experts.



Mais qu’est-ce que le crowdfunding ?

Le crowdfunding est une expression décrivant tous les outils et les méthodes de transactions financières qui font appel à un grand nombre de personnes afin de financer un projet. Il s’agit d’un financement participatif qui comprend le don, la récompense, le prêt et le capital-investissement.

Quel est le public visé par cette soirée d’information ?

Cette soirée s’adresse aux personnes susceptibles d’avoir un jour recours à une plateforme de crowdfunding, peu importe le stade d’avancement=> Entrepreneurs et porteurs de projet (pas exclusif)



Cette soirée à lieu le mardi 15 mai prochain à partir de 18h30 au Musée en Piconrue de Bastogne, Place en Piconrue, n°2.

Au cours de cette soirée où le public sera accueilli par Monsieur Bernard Moinet, Député provincial, il y aura des infos pratique sur ce qu’est le crowdfunding, pourquoi ? pour qui ? comment ? etc. Ensuite présentation et témoignage d’un porteur de projet ayant mené sa campagne. Et la soirée se terminera par un networking accompagné d’un drink et catering.



L’entrée est gratuite sur inscription via un mail à marielaure.micciche@forem.be