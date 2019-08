Le Côté Cour Festival : un nouveau projet musical à Bastogne

Le Côté Cour Festival, nouvel événement musical organisé par l’ASBL Ward’in Rock.

Après une année de pause et de réflexion, l’ASBL Ward’in Rock revient cet été avec un nouveau projet musical : le Côté Cour Festival. Nouveau lieu, nouveau concept mais mêmes envies : proposer au public des découvertes musicales dans une ambiance conviviale.

Les 30 et 31 août 2019 se tiendra le Côté Cour Festival dans la Cour des Marronniers, de l’INDSé (Institut Notre-Dame Séminaire). C’est donc en plein centre de Bastogne, dans un lieu atypique et connu de tous les Bastognards que l’ASBL Ward’in Rock a décidé d’implanter son nouvel événement, qui se veut familial et convivial. Côté musique, le Côté Cour Festival mise sur une programmation qui fait la part belle aux talents de demain mais aussi aux artistes confirmés, avec toujours cette envie de surprendre et de proposer de belles découvertes.

En musique, la curiosité n’est jamais un vilain défaut.

Great Mountain Fire, ça groove, ça donne envie de se dandiner bière à la main toute la soirée sans s’arrêter. Si on devait mettre une bande-son sur l’été 2019, ce serait sans doute celle faite par ces cinq amis qui vous font danser sur leurs beats groovy et bien chauds… comme une belle soirée d’été.

> Youtube

La Jungle Véritable "machine de guerre", comme l’a bien résumé le magazine Focus après leur concert à Dour cette année, La Jungle est l’un des projets les plus intéressants sur la scène rock belge. Souvent définis comme un duo math-rock, Jim et Roxie préfèrent parler de techno à guitare déflagrante et à batterie frénétique, sauvage et effrontément dansante. Welcome in the… trance !

> Youtube

Glass Museum. Les deux musiciens revisitent le couple piano/batterie. Une dualité parfaite où la rythmique se mêle aux mélodies. Glass Museum redéfinit l’expérience live et démontre le pouvoir émotionnel de la musique instrumentale en associant maîtrise technique et plaisir pur du jeu.

> Youtube

Dirk. "is Great Band". C’est comme cela que le groupe se présente. On ne se pose pas de questions, on les laisse allumer les amplis, puis le son arrive. Dirk. C’est le moment de sentir qu’on a à nouveau 15 ans et du son plein les oreilles. C’est quand c’est fini qu’on se demande ce qu’il s’est passé.

> Youtube

Le Sysmo Game est là pour faire bouger toute la famille ! C’est un jeu chorégraphique et coopératif qui fait tomber les vestes, perdre des kilos et connecter avec son voisin. Un spectacle immersif à haute teneur en énergie sismique, après lequel on ne dira plus jamais "moi je ne sais pas danser".

> Youtube

MawMaw. Les Liégeois de MawMaw bricolent l’indie pop à leur façon, dans un collage musical à la fois planant et percutant. Leur premier single "The Rope" montre un univers suspendu quelque part entre la joie et l’obscurité.

> Youtube

Spout Big Space. Un vent de folie venu d’une autre galaxie débarque sur le Côté Cour Festival ! Préparez-vous à une rencontre du troisième type. Leur obsession ? Que vous dansiez jusqu’à vous liquéfier en une flaque de sueur ! Leurs influences terrestres ? Violent Femmes, The Cramps, Fidlar, Bob Log 3, The Stooges, Bonaparte, Allah Las, The Hives.

> Youtube

Motueka, groupe de post-rock du sud de la province de Luxembourg, nourri à base de Mogwai, Sonic Youth, Deftones. Ça flaire bon les années 90, entre riffs percutants et mélodies planantes. C’est sur scène que Motueka se déguste le mieux.

> Bandcamp

Whatever ! Si la bière qui vole et le garage rock survolté sont votre genre de came, alors ces trois gars-là sont vos hommes. Issu des forêts Ardennaises belges, Whatever ! rappelle la scène garage US actuelle, teintée de mélodies pop et ensoleillées.

> Youtube

Les Contes essentiels. Avez-vous déjà regardé un film, un dessin animé ou une animation sans fond sonore ? Savez-vous que la musique, en plus d’être elle-même fondamentalement porteuse d’émotions, est un amplificateur de celles transmises par l’histoire et les images ? Le quatuor de clarinettes Essenti’elles vous propose de redécouvrir cela au travers d’un conte accompagné de musique.

> Facebook

Hélène Hartman. Hélène, c’est une voix qui sort du fond de la forêt de Saint-Hubert. Depuis 2013, l’artiste interprète et met en scène les textes de son ami et musicien Adrien. Les oreilles attentives découvriront une demoiselle pudique se livrer, le cœur léger. Les regards curieux verront une jeune femme prendre possession de la scène pour leur proposer de voyager dans les méandres de son univers.

> Soundcloud

Émilie Jo. La voix douce et les textes réconfortants d’Émilie Collard, alias Émilie Jo, font l’atout de cette Rochefortoise. Auteure, compositrice et interprète, c’est avec sa guitare comme compagnon de scène que la jeune femme, qui baigne dans la musique depuis son enfance, vous donnera des frissons.

> Soundcloud

VENDREDI 30/08

Motueka

Spout Big Space

Dirk.

La Jungle

Whatever !

SAMEDI 31/08

Les Contes essentiels*

Sysmo Game*

Hélène Hartman

Émilie Jo

MawMaw

Great Mountain Fire

Glass Museum

* Concert pour enfants

Focus familles : si les amateurs de rock et de gros son s’en mettront plein les oreilles le vendredi, l’après-midi du samedi sera placée sous le signe des familles. Deux concerts (voir ci-dessus) feront danser et chanter les tout-petits. D’autres animations sont aussi prévues.