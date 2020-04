Le Coronavirus a eu raison aussi de la 680ème "Schueberfouer"!

Comme chaque fin d’été, et ce, depuis 1340, la plus grande fête foraine du Luxembourg et de la Grande-Région devait rassembler près de 2 000 000 de visiteurs. La "Schueberfouer" n’aura pas lieu cette année sur la place du Glacis.

Tous les ans, et ce durant trois semaines, des groupes d'amis et des familles entières, venues essentiellement de France, Belgique, Allemagne et bien sûr du Luxembourg, se donnent rendez-vous, en journée ou en soirée, pour vivre ensemble ce moment incontournable, véritable trait d'union entre la fin des vacances et la rentrée des classes.

Malheureusement et comme il fallait s'y attendre, la Ville de Luxembourg confirme l'annulation de la "Schueberfouer 2020" en précisant sur son site internet www.vdl.lu :

"En ce qui concerne les événements au-delà de cette date (31 juillet 2020) et qui accueillent un grand nombre de visiteurs, il a été retenu, vu le manque de prévisibilité actuel et le temps nécessaire à l’organisation des événements, que les manifestations suivantes (dont fait partie la Schueberfouer) ne pourront pas non plus avoir lieu".

Au vu des mesures gouvernementales prises chez nous en Belgique comme chez notre voisin grand-ducal, cette nouvelle était plus ou moins attendue. "Empêcher la propagation du virus est en effet l’affaire de tous. Chacun, y compris les jeunes personnes en bonne santé, doit éviter les rassemblements durant cette période."

La Schueberfouer devait se tenir du 21 août au 9 septembre 2020 et fêter ses 680 ans ! Il s’agit de l’une des fêtes foraines les plus importantes d’Europe.

Ayons une pensée évidemment pour tous ces forains de notre pays et au-delà de nos frontières qui, comme les restaurateurs, cafetiers, hôtels et autres entreprises d'événementiels, subissent de plein fouet les conséquences de cette pandémie lié au Covid-19.

Mais disons que c’est pour notre bien à tous, et surtout que l’édition 2021 s’annoncera sans doute encore plus festive, ce qui ravira petits et grands, et pas seulement pour les manèges toujours plus nombreux et impressionnants chaque année, mais aussi pour les délicieuses confiseries et spécialités luxembourgeoises ... à déguster tout de même avec modération, surtout si on profite des sensations fortes après !

Une pensée enfin pour notre compatriote bruxellois Jean la Gaufre qui trône fièrement depuis 1887 dans la capitale luxembourgeoise et qui représente brillamment les couleurs " Noir / Jaune / Rouge ". Tiens, au fait, il est bon de rappeler que c’est un autre Jean, du nom de Jean l’Aveugle*, qui a avait signé la charte du 20 octobre 1340, et lancé officiellement la première édition de la Schueberfoeur, il y aurait eu donc 680 ans cette année !

*Jean l'Aveugle, roi de Bohème et comte de Luxembourg