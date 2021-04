Le collectif "Noéma" expose à l’Orangerie de Bastogne : "… et ce qui nous échappe"

L’Orangerie, espace d’art contemporain de Bastogne, présente les œuvres d’un collectif de cinq artistes : François Goffin, Louise Herlemont, Denis Mahin, Armand Quetsch et Jean-Philippe Tromme. Ils définissent eux-mêmes leur démarche : " Ce projet, partiellement défini, nous rassemble autour de thématiques variées qui nous sont chères : le (dé-) cloisonnement, la servitude volontaire, l’évasion ; autant de questionnements que nous développons par le biais de nos médiums respectifs, parfois de manière(s) frontale et/ou réaliste, parfois de manière plus subtile, plus abstraite. Denis Mahin collabore avec des rats sous la bienveillance d’un fonctionnaire de la haute finance ; Jean-Philippe Tromme réalise des sculptures en fondant " tout et rien " en aluminium pour confondre les genres. François Goffin capture des images hybrides glanées au cours de ces voyages. Louise Herlemont confronte des images d’animaux évadés qui errent dans les rues à la manière de marginaux pour révéler les failles d’un système. Et enfin, Armand Quetsch photographie la beauté et des équivalences émotionnelles (paysages intérieurs) dans l’apparente simplicité de la nature qui l’entoure et qu’il parcourt quotidiennement – sorte de pratique thérapeutique. " NOEMA

" A la faveur du collectif Noema, quelques artistes ont à cœur de se retrouver pour exprimer ensemble autre chose que ce qu’ils créent chacun individuellement. Ce qui les mène à la rencontre, c’est cette conviction partagée que l’art, pour exister, pour respirer, pour agir, doit rejoindre les vivants au plus proche de leur quotidien, privé ou public. C’est la certitude qu’ils ont que leur travail n’a de sens que s’il est prétexte au trait d’union comme au point d’interrogation. Placé dans l’espace public, il devient levier d’un questionnement sur l’état du monde, sur l’intimité profonde de chacun.e, et, du même coup, ils sont les tremplins vers l’imaginaire, vers l’utopie d’un monde meilleur. Un monde meilleur intérieur. Un monde meilleur extérieur. En clair, il stimule la conscience éthique et politique que chacun.e de nous porte, à des degrés d’éveil plus ou moins intense. " Marie-Eve MARECHAL

" Nous avons imaginé cette exposition comme un tout, comme un film dans lequel les créations s’enchevêtrent. En utilisant l’analogie au " fondu enchaîné ", nous opérons des glissements, les réalisations de l’un sont invitées dans la création de l’autre. Des éléments s’échappent pour se perdre dans un médium différent. Les photographies d’Armand Quetsch peuvent servir de décor à la manufacture des rats de Denis Mahin, les plaques d’aluminium de Jean-Philippe Tromme flotter dans une image de François Goffin… Dès lors, l’exposition s’envisage dans sa globalité et acquiert une dimension ludique. " NOEMA