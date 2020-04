Le "Circuit des Ardennes" postposé à 2021

A l’instigation du Baron Pierre de Crawhez, le "Circuit des Ardennes" fut la première course automobile sur route en circuit fermé. Les courses de ville à ville avaient démontré leur dangerosité en raison des innombrables carrefours et public incontrôlables, neutralisation dans les villes, etc. La course en circuit avait aussi l’avantage de permettre au public de voir passer les concurrents plusieurs fois...

Le Circuit des Ardennes fut, dès 1902, un grand succès. Organisé jusqu’en 1907, il attira les plus grands pilotes et constructeurs européens.

Le Baron de Crawhez était un pionnier automobile très connu et vainqueur de la première course en Belgique, Bruxelles-Spa avec sa Panhard & Levassor appelée " Dévastation ". Président du Comité sportif du Royal Automobile Club de Belgique, Pierre de Crawhez choisit la région des Ardennes pour sa nouvelle course en raison de la beauté des paysages, des côtes qui demandaient des pilotes compétents et des voitures performantes. Et la faible densité de population…

Le 1er juillet 1902, dès 5 heures du matin, Pierre de Crawhez partit le premier pour parcourir les quelques 500 km du parcours. Le pilote anglais Jarrott nota : " Les autres voitures partirent en mélangeant les catégories pourtant prévues, c’est à dire voitures de tourisme à 4 places, voiturettes et voitures de course. "

En 1907, la course vit une bataille entre marques belges : Minerva et Pipe. Hauvast et Jenatzy (tous deux sur Pipe) durent abandonner et ce fut le triomphe de Minerva: les trois premières places avec Moore-Brabazon, Lee Guinness et Koolhoven.

Pour 1908, de Crawhez avait pensé à une nouvelle formule (passer par 5 pays pour terminer par l’habituel Circuit dans les Ardennes).

Mais il y eut une pression pour déplacer le Circuit à Spa, en même temps qu’un " clash " avec la date choisie pour la Targa Florio, nouvelle course en Sicile.

Chaque pays voulait désormais sa course et tous reprenaient la formule du Circuit des Ardennes : route en circuit fermé ...

En Belgique, Spa-Francorchamps est la prestigieuse héritière de l’innovation mondiale apportée par Pierre de Crawhez avec ce Circuit des Ardennes qui devait être célébré avec enthousiasme du 3 au 5 juillet prochains.

Malheureusement, suite aux mesures gouvernementales prises dans le cadre de la pandémie liée au Coronavirus, les organisateurs ont été contraints de postposer l'édition 2020 à l'été suivant.

Joint au téléphone par Philippe Lorain depuis Ochamps (Libin), Jacques Deneef, Président du Comité Organisateur, en a profité pour revenir sur l'histoire et les faits marquants du légendaire "Circuit des Ardennes".