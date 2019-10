Le Ciné-Espace d'Arlon a 15 ans !!!

À l’occasion du 15e anniversaire du Ciné Espace, le cinéma d’Arlon organise en collaboration avec la société 2B View SARL, régie publicitaire de cinémas de la province de Luxembourg, et divers partenaires, trois journées à thème, axées autour du cinéma.

1. Soirée Halloween – jeudi 31 octobre 2019 Venez en famille ou entre amis, vous faire dévorer par des hordes de morts-vivants… Réservé aux mordus du cinéma frisson.

Au programme, deux films en sortie mondiale, attendu par les fans :

• Zombieland II, avec Woody Arelson et Jesse Eisenberg. La suite du désormais culte Zombieland, comédie horrifique.

• Dr Sleep, l’adaptation de l’un des derniers romans du maître de l’épouvante, Stephen King. Le film nous replonge dans la vie de Danny, le jeune héros du célèbre film Shinning, devenu adulte.

Le thème de la soirée : les zombies ! Venez costumés si vous ne voulez pas vous faire dévorer vivant !

2. Ladies Night – vendredi 29 novembre 2019 Une soirée entre filles ! Avec le plein d’animations et des bulles pour fêter ça !

Une soirée organisée en partenariat avec le Ladies Circle d’Aubange, au profit d’une association. Réservé exclusivement aux dames !

Au programme, le film Burlesque.

3. Journée Star Wars – samedi 21 décembre 2019 Probablement le film le plus attendu de l’année après Marvel : Avengers End Game : Star Wars IX – Rise of the Skywalker. La conclusion épique de la dernière trilogie, mais aussi la conclusion de la saga imaginée par Georges Lucas et démarrée en 1977.

A cette occasion, les cinémas d’Arlon et de Bastogne joignent leur Force, afin de faire de cette journée un moment inoubliable pour les fans de la sage mythique.

Les deux cinémas seront exclusivement réservés pour la diffusion du film lors de deux séances en après-midi et en soirée. En tout, ce seront 2400 places (1600 à Arlon et 800 à Bastogne) qui seront réservées à l’évènement.



Les tickets de l’évènement Star Wars seront mis en prévente au prix de 6 € au lieu de 8 € ce jour-là, dans les commerces participants et uniquement dans ces commerces. Les points de ventes seront annoncés sur les différents supports de communication des cinémas.

Les héros de la saga, via les fan-clubs spécialisés, seront au rendez-vous avec la présence des personnages emblématiques : Jedi, Rebelles et Empériaux seront au rendez-vous en chair et en os… et en nombre !

Les tickets seront disponibles uniquement en prévente chez nos partenaires, au prix exceptionnel de 6 € ! La liste des partenaires sera disponible en ligne.

Les spectateurs costumés auront droit à des surprises particulières.



Les partenaires :

Ces journées sont organisées en partenariat avec les sociétés et associations suivantes :

• Le Ciné Espace : cinéma de 5 salles d’Arlon, situé rue de Diekirch.

• Le CineXtra : tout nouveau complexe de 3 salles de Bastogne, situé à la porte de Trève.

• 2B View : la régie publicitaire des cinémas d’Arlon, Bastogne, Virton/St-Mard et Habay-lavieille.

• Le Ladies Circle d’Aubange : association exclusivement féminine ayant pour but des œuvres caritatives.

• De nombreux commerçants d’Arlon et de Bastogne.

Les Cinémas de centre-ville, des acteurs économiques incontournables…

Les cinémas en province de Luxembourg, restent des acteurs économiques essentiels à la dynamisation des centres-villes. En 2019, sur les cinémas d’Arlon, Virton, Bastogne et Habay, ce sont plus ou moins 250.000 spectateurs, toutes tranche d’âge et de catégories socioprofessionnelles, qui ont franchi les portes de leur cinéma de proximité. Ce sont autant de personnes qui participent au dynamisme commercial de leur cité.

Aujourd’hui, avec la numérisation des projections, et l’amélioration constante des outils de diffusion, les cinémas de petite exploitation trouvent les arguments pour attirer les spectateurs dans leurs salles : le prix, entre 6 € et 8 € la séance, la proximité, le cinéma n’est qu’à quelques minutes à pied ou en voiture, le charme de ces petites salles où tout le monde se connaît et où l’on partage un agréable moment en famille ou entre amis.

Le cinéma se réinvente, et retrouve une nouvelle dynamique avec des productions grand public qui offrent des rendez-vous incontournables aux fans de franchises (Star Wars, Marvel, James Bond, Mission Impossible, etc.), tout comme les productions françaises révèlent des perles qui drainent le public dans les salles obscures. Les exploitants, conscients qu’ils ne peuvent plus se contenter de simples projections, débordent d’initiatives pour bénéficier de coups de projecteurs : le Festival du Film Européen à Virton, le cinéma de plein air à Habay, ou les soirées ou journées à thème qui s’organisent un peu partout.

Le Cinéma à Arlon, un peu d’histoire…

A Arlon, le cinéma est avant tout une histoire de famille. Probablement la plus vieille de notre province. Aujourd’hui, avec l’arrivée de Kevin Schneidesch, c’est la 4e génération d’exploitants de cinéma. Et la 5e est en route !

C’est l’arrière grand-père de Kevin qui, le premier, à ouvert un cinéma à Arlon dans les années 1930. Avec l’Alpha, le Plaza et le Caméo, ce ne sont pas moins de 3 salles qui proposent aux habitants du chef-lieu de province l’accès aux films du moment.

Mais ce n’est qu’en 2004 que le Ciné-Espace, bâti au cœur du complexe d’habitation et de commerce, que le cinéma de 5 salles que l’on connaît aujourd’hui, voit le jour. Avec une capacité de 800 places, le cinéma accueille en moyenne 2200 spectateurs par semaine.

Le CineXtra à Bastogne, le plus jeune cinéma de Belgique…

Le CineXtra est le dernier né des cinémas de la province de Luxembourg, et plus probablement du pays. Sorti tout droit de l’envie de son exploitant, Joffrey Leyn, exploitant historique de l’ancien Ciné PointCom de Bastogne, de s’investir dans son propre projet, et soutenu par la Ville de Bastogne et de l’intercommunale Idélux, le nouveau cinéma de Bastogne a vu le jour en mars de cette année. Avec ses 3 salles, 400 places en tout et ses projecteurs lasers, il se place à la pointe de la technologie en matière de diffusion. Une première année de fonctionnement qui rencontre l’attente des Bastognards, puisque ses prévisions en matière de fréquentation dépassent les attentes avec 60.000 entrées estimées pour la fin de l’année.

www.cinextra.be

Avec son site Internet (www.cine-espace.be) et ses plus de 6000 visiteurs uniques par jour (+190.000 visites, 580.000 pages vues par mois), le cinéma d’Arlon est un centre névralgique de la ville.

Le cinéma de grand-papa est toujours autant un média de rassemblement, il vit au cœur de nos villes et de nos passions.