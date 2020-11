"Le Chapeau vert" : des cosmétiques naturels à Habay

Sandrine Lepage habite Habay et, depuis quelques années déjà, elle fabrique ses propres produits cosmétiques pour sa consommation personnelle et celle de sa famille. Mais depuis quelques mois, elle s’est lancé un défi : commercialiser ses produits au travers de sa boutique en ligne "Le Chapeau vert".

"Tout a commencé il y a une dizaine d’années quand Sandrine a fait le point sur ses habitudes de consommation. Du coup, elle s’est posé plein de questions sur la santé, les produits qu’on utilisait, de l’assiette à ce que l’on met sur la peau. Et elle s’est aperçue que si elle était nulle en cuisine, elle savait faire elle-même ses cosmétiques ! Ce n’était pas si compliqué, et au moins, elle était sûre de ce qu’il y avait dedans (pas de perturbateur endocrinien et autres saletés).

​En parallèle, elle a créé une association avec deux amies "les Ateliers du Chapeau Vert" pour échanger du savoir-faire à tendance “green” dans des ateliers aux thèmes variés : cosmétiques naturels, cuisine thaïe, lithothérapie, cueillette sauvage… En voyant l’enthousiasme et l’intérêt des gens venus aux ateliers axés sur les cosmétiques solides, Sandrine a eu envie de créer des kits pour que tout un chacun puisse en faire soi-même chez soi et se réapproprier ce savoir-faire.​

C’est ainsi qu’elle a créé "Le Chapeau Vert", sa boutique en ligne et qu’elle s’est mise à vendre ses kits en ligne mais aussi sur des marchés ou dans des points de vente locaux. Et comme certains d’entre vous courent toujours après le temps, elle propose aussi les produits finis – déodorant, shampooing, dentifrice et savon – dans le packaging le plus éco responsable possible ! ​

C’est une reconversion professionnelle qui lui plaît vraiment beaucoup car elle peut laisser libre cours à sa créativité tout en utilisant des ingrédients naturels selon les propriétés voulues : le lait de chèvre pour les problèmes cutanés, le lait d’amande et le miel pour l’hydratation de la peau, le monoï pour l’odeur qui fait voyager, l’argile violette pour sa couleur et ses propriétés purifiantes… En fait, elle crée ses recettes elle-même et elle les teste longuement avant de les vendre. Car elle veut que ce soit des produits qui restent accessibles et surtout naturels et écologiques pour ceux qui souhaitent faire un premier pas vers les cosmétiques solides faits maison."

Des propos recueillis par Hélène Déom