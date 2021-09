Le Cercle culturel de Sibret lance sa nouvelle saison !

Nouvelles saison du Cercle culturel de Sibret - Luxembourg Matin - 09/09/2021 Avec un premier rendez-vous ce jeudi dès 20 h et cinéma au programme avec la diffusion du film "Le grand bain" comédie dramatique française coécrite et réalisée par Gille Lellouche. Dans ce film, Gilles Lellouche réunit ses amis Guillaume Canet et Benoît Poelvoorde. L’histoire suit les aventures de plusieurs hommes dont la vie personnelle est morose et sans relief. Ils décident alors de s’inscrire au championnat du monde de natation synchronisée amateur. Ils seront entraînés par deux coachs (Virginie Efira et Leïla Bekhti) au caractère bien trempé. Une comédie émouvante sur le thème des failles masculines autour de la quarantaine et de l’espoir. 5 euros Réservations obligatoires via le site CULTURESIBRET Le 18 septembre place à la musique avec un concert de Blues Eyes Blues. Munis chacun de leur guitare, John Lauwers et Jean Lou De Weirt vous entraînent dans leur univers musical country/blues. Ce concert va également vous faire faire un bond dans le temps car la musique country - rythmique ou traînante, sentimentale ou émouvante - est apparue aux alentours des années 1920 mais n’a jamais cessé, depuis, de charmer des millions d’amateurs. 6 euros pour les adultes, 4 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Sibret Ciné à nouveau le samedi 25 septembre avec le téléfilm noir et blanc "Les Perses" adaptation télévisée par Jean Prat de la tragédie grecque du même nom d'Eschyle sous la forme d'un oratorio. Véritable machine à remonter le temps, ce téléfilm vous fait faire deux bonds dans le passé : Un premier bond de 60 ans : c’est le 31 octobre 1961 que cette adaptation télévisée de la pièce d'Eschyle a été diffusée pour la première fois sur RTF Télévision. Un deuxième bond qui nous emmène dans l'Antiquité : c’est en 472 avant J.-C., au théâtre de Dionysos à Athènes, qu’a eu lieu la première représentation de ce chef-d’œuvre du célèbre poète grec. " Les Perses ", première tragédie antique conservée, raconte la vaine tentative de Xerxès, le Grand Roi des Perses, pour conquérir la Grèce et son retour désastreux dans son palais de Suse après les défaites de Salamine (-480) et de Platées (-479). Les Grecs ont vaincu. La beauté du texte d’Eschyle et la mise en scène brillante de Jean Prat (décors dépouillés mais majestueux, figures hiératiques, gestes sculptés) permettent au public non seulement de revivre un moment fort de l'Histoire, mais aussi de remonter aux origines les plus lointaines du théâtre occidental. Les spectateurs vibreront au récit du conflit qui a opposé les Perses aux Grecs, l'Orient à l'Occident, il y a deux mille cinq cents ans ! Occasion rare qu’il ne faut pas rater ! Entrée libre Une programmation riche et variée qui se prolongera tout au long de la saison. Détails en compagnie de Christophe Hinck directeur du Cercle Culturel de Sibret