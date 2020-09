Le Cercle Culturel de Sibret fait sa rentrée !

Après plusieurs mois d'interruption et d'incertitude, toute l'équipe du Cercle Culturel de Sibret est ravie de vous annoncer qu'une nouvelle saison débutera bien dans tout pile 1 semaine ! Cependant suite à la crise sanitaire, des mesures strictes seront mises en place afin de vous accueillir en toute sécurité. N'hésitez pas à déjà cliquer sur l'onglet "Covid19" pour en prendre connaissance.

Le Conseil d’administration du Cercle, tous les comédiens amateurs et tous les bénévoles qui oeuvrent depuis des années pour vous proposer des événements culturels de qualité, vous remercient à l’avance chaleureusement de soutenir, par votre présence, ce lieu de culture qui a, comme d’autres, besoin de son public pour pouvoir continuer ses activités...

Rendez-vous donc le jeudi 10 septembre 2020 pour entamer cette nouvelle saison, avec au programme un Sibret Ciné à 20h00 et la projection du film "La Belle Epoque" : en cette période un peu spéciale, venez vous détendre avec cette excellente comédie de Nicolas Bedos et dans laquelle vous retrouverez entre autres Daniel Auteuil, Guillaume Canet et Fanny Ardant.

A noter également dans votre agenda la reprise des "Comédies d'Automne" et notamment au mois de novembre la pièce de Benoît Callant, intitulée "Mais où sont passées les clefs ?"

En effet, cet automne 2020, le Cercle Culturel de Sibret vous proposera à nouveau un spectacle inédit. Il s’agit d’une comédie écrite et mise en scène par Benoît Callant. C’est d’ailleurs la cinquième pièce de sa plume. Après vous avoir emmenés au Moyen-Age en 2011, sur une île déserte en 2013, dans une somptueuse villa méditerranéenne en 2015 et dans la forêt de Sherwood en 2018, il vous propose encore une destination différente et originale puisque cette fois, il s'agit d'un voyage à destination de l'Au-delà...

"Mais où sont passées les clés ?" est une comédie céleste puisque l'histoire se déroule dans le " monde " d'après. Mais rassurez-vous, le ton reste léger et l'humour est bien présent.

Toute l'équipe de bénévoles du Cercle Culturel s'est encore une fois coupée en quatre pour vous présenter un spectacle de qualité. Avec la participation d’une douzaine d’acteurs, jeunes pour certains, expérimentés et membres de la troupe depuis des années pour d'autres, la Dramatique Royale " La Liberté " de Sibret vous présente le récit d'une disparition qui pourrait mettre l'avenir de l'humanité en péril.

En effet, les clés habituellement jalousement gardées par Saint-Pierre et qui permettent d'accéder à l'autre monde semblent avoir été volées. Le paradis et l'enfer doivent s'associer pour les retrouver, mais c'est aller contre leur nature et cela risque de provoquer des étincelles. Une pauvre âme en détresse affublée d'un ange gardien et son parfait opposé vont devoir prendre tous les risques pour les récupérer...

Laissez les anges et les démons vous emmener dans leur monde déjanté et drôle, laissez-vous prendre par une histoire où l'amour, l'humour, le courage, la trahison, la détente et le rire vous permettront de passer à coup sûr un agréable moment.

Dates des représentations :

samedi 7 novembre 2020 à 20h00

dimanche 8 novembre 2020 à 15h00

samedi 14 novembre 2020 à 20h00

vendredi 20 novembre 2020 à 20h30

dimanche 22 novembre 2020 à 15h00

Prix :

- 8 € pour les adultes

- 5 € pour les enfants (moins de 12 ans)

!! Seulement 96 places disponibles par représentation !!

!! LA RESERVATION EST OBLIGATOIRE !! de préférence via le site internet www.cercleculturelsibret.be

Vous pouvez cependant le faire via ce numéro : 0474/38 69 64

Adresse :

Cercle Culturel de Sibret, Rue du Centre, 5 - 6640 Sibret (Vaux-sur-Sûre)

Ce jeudi 3 septembre 2020, Christophe Hinck, Président du Cercle Culturel de Sibret (Vaux-sur-Sûre), était l'invité de Philippe Lorain vers 7h20 :